Gerardo Ruiz Esparza en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR), al revelar que existen 5 denuncias por corrupción de quien fuera el Secretario de Comunicaciones y Transportes federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ruiz Esparza en la mira de la FGR, revelan 5 denuncias por corrupción en gobierno de EPN

Así ha trascendido que el ex Secretario de Comunicaciones y Transportes federal en el periodo 2012-2018 y del Estado de México e n 2005-2011, Gerardo Ruiz Esparza, ya ha acumulado un total de cinco denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República.

Fue durante este mes de agosto, que la iniciativa Ahora había pedido que se realizara una investigación debido a la compra con un sobreprecio de cerca de 20 millones de dólares en el año 2009 de un sistema de barrera móvil (en abandono) el cual había sido cargado al Circuito Exterior Mexiquense a una empresa que guarda relación con un compadre del ex Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

De igual manera se le ha señalado por dar en 2008 a OHL México (ahora Aleatica) una concesión del Viaducto Bicentenario a pesar de que existía ya una oferta económica más alta, cuestión que causó daño al erario por mil 629 millones de pesos.

Cabe mencionar que en noviembre de 2018, dicha organización había presentado cuatro denuncias; entre otros supuestos delitos entre lo que señalaban una supuesta transferencia de 3 mil 600 millones de pesos al Gobierno del Estado de México, por lo que habían señalado que supuestamente para abonar a la campaña del Gobernador Alfredo del Mazo.

“Si hubo traslado de dinero ilegal, me sumo a la denuncia. Vayamos a denunciar a OHL por haber transmitido dinero ilegal a España. No tengo conocimiento absolutamente de nadie, y lo digo aquí bajo protesta de decir verdad. Pero si lo hizo, y lo hizo indebidamente, con mucho gusto me sumaría yo a una denuncia en contra de la empresa por hacer algo indebido en contra de México”, indicó el ex secretario de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza al Senador Emilio Álvarez Icaza, quien lo había señalado de haber sido el “protagonista principal” por actos de corrupción durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“No hay nada”, agregó Ruíz Esparza, “absolutamente nada, ningún vínculo que una con [Grupo] Higa, una empresa que hoy no tiene un solo contrato con la Secretaría; no hay vínculo para nada con OHL, empresa que tiene una concesión y un contrato con la Secretaría de 17 mil contratos. No han sido favorecidas en ningún sentido. Han cumplido con su trabajo”, había indicado Gerardo Ruíz Esparza durante su última comparecencia ante la Cámara de Senadores, el pasado 17 de octubre del 2018.

En tanto que en el año 2015 audios que fueron filtrados relacionaron a Ruíz Esparza con presuntos sobornos por parte de la constructora de España.