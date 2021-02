A casi cinco años de que Rubí Ibarra obtuvo su fama por reunir a más de 30 mil invitados en su fiesta de XV años, trascendió que buscaría un cargo público en las elecciones de este año en el estado de San Luis Potosí.

¿Rubí Ibarra para alcaldesa de Charcas?

De acuerdo con la información que circuló en redes sociales, Rubí buscaría ser candidata a la alcaldía de Charcas, por Movimiento Ciudadano (MC); pero todo se trató de una confusión, ya que la candidata a este cargo es Rubí Flores.

Rubí Ibarra, famosa por sus XV años, ¿busca un cargo público en San Luis Potosí?

En un video de 45 segundos, Rubí Ibarra García declaró que su presunta candidatura “es totalmente falso, no es verdad. Ni siquiera y estaba enterada de la situación, pero muchas personas me hicieron llegar este tipo de información, veo las páginas y todo y me quedo...”, dice y deja el rostro pausado.

Mencionó que a raíz de esa información falsa comenzó a recibir diversas agresiones en sus redes sociales, “me están acosando. Y pues realmente no puedo creer que sean tan ingenuos y crean en páginas amarillistas, porque son amarillistas”.

Destacó que la política no es de su interés y nada que suceda alrededor le importa porque está en sus planes de vida y sus proyectos de estudiar comunicación, inclinados hacia la televisión.

“Eso no tiene que ver con la política. En verdad, ¡relájense!”, reitera.

Es preciso señalar que en San Luis Potosí se logró forman la coalición “Sí por San Luis”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Conciencia Popular, para frenar a los partidos Morena, Partido Verde Economista de México (PVEM), Partido de Trabajo (PT) y Redes Progresistas.

A finales de 2016, se viralizó en redes sociales un video en el que los padres de Rubí Ibarra hacen una invitación “abierta” para que asistan a los quince años.

La grabación generó la movilización de miles de personas de diferentes partes de México, incluso del extranjero. Según los reportes oficiales, asistieron más de 30 mil personas a los XV años de Rubí.

