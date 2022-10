Rox, primera mujer teniente en romper los estereotipos en las fuerzas armadas

Con 27 años, rompió con los estereotipos y no hay varón que no la respete o se cuadre ante ella. Roxán Escudero se convierte en la primera mujer en concluir el Curso de Oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano e ingresar a esta hermandad de boinas verdes considerada la elite entre la elite.

En los cuarteles le dieron el mote de "la ‘G.I. Jane’ Mexicana" por sus similitudes con Demi Moore en la cinta de Ridley Scott (1997), quien sobrevive a las pruebas impuestas por los Navy SEALS, pero ella prefiere que la llamen Teniente Rox.

Roxán Escudero: primera mujer en concluir Curso de Oficiales

Su adiestramiento se convierte en un parteaguas para los hombres.

Su adiestramiento se convierte en un parteaguas para ‘los hombres -y ahora- mujeres murciélago’, como se les conoce a estos comandos por su intenso adiestramiento para cualquier tipo infiltración, manejo de arma o terreno para operaciones de seguridad interior o ayuda a la población con el plan DN-III-E, curso que para este año apenas pudieron terminar 34 de los 60 oficiales que se inscribieron, llevando el cuerpo y la mente más allá de los límites.

Desde el Cuartel General del Cuerpo de Fuerzas Especiales, en el Campo Militar 37-B en el municipio de Temamatla, Estado de México, la Teniente de Zapadores, comparte a MILENIO su experiencia dentro de un mundo que hasta apenas hace ocho meses, estaba diseñado exclusivamente para hombres.

"Yo siempre dije que iba a ser la primera mujer en intentar hacer el curso", confiesa en entrevista; y así fue, logró superar pruebas, dejando una puerta abierta para las mujeres a quienes les dice: en las fuerzas armadas todos somos iguales.

"Para mí es un orgullo ser la precursora de esta puerta que yo sé que se va a abrir y que muchas mujeres van a venir a intentarlo y no hay sexo débil", advierte.

Esta es la historia de la primera mujer en concluir Curso de Oficiales

Su historia comenzó en el Heroico Colegio Militar

Su historia comenzó en el Heroico Colegio Militar cuando estudió la licenciatura en Administración Militar y participó en el equipo Chimatlalli, donde sus instructores de Fuerzas Especiales le dieron el ejemplo -dice- con disciplina y humildad.

Gustavo Hernández, Teniente Infante e instructor en Temamatla, reconoce el esfuerzo de esta Teniente de Zapadores: “Ella vino a romper los estereotipos que teníamos, que la mujer no podía realizar un curso de estos porque es el más intenso del centro de Fuerzas Especiales, es uno de los cursos más fuertes y viene a ser un parteaguas en cuestión del adiestramiento", explica en entrevista.

Una vez concluido el curso, a la Teniente Rox no le queda más que agradecer a sus hermanos de armas, que durante este curso en el que literalmente sobrevivió con ellos, quienes la trataron con respeto: “Sobre todo hermandad porque es lo que formamos. Y sabemos que somos un equipo, somos como un reloj, si un engrane no funciona, no funciona el reloj”.

Sobre las pruebas físicas y psicológicas que tuvo que pasar, asegura: "Es muy cierto una frase de Fuerzas Especiales que dice 'la mente domina al cuerpo, y la fortaleza del hombre -y añade- o mujer, radica en el dominio de su mente'”.

Y aunque ya ha hecho historia dentro de las Fuerzas Especiales, reconoce que todavía le quedan peldaños por escalar dentro del Ejército Mexicano, y quizá llegar a ser la primera mujer secretaria de la Defensa: “sí… por qué no, por qué no", confiesa.

