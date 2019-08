Rosario Robles sin orden de aprehensión en su contra

Autoridades responsables del juicio de amparo tramitado por la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga indicaron que esta carece de una orden de aprehensión.

Incluso fueron las autoridades federales la encargadas de informar al titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal que era totalmente inexistente una orden de aprehensión contra la quien fuera funcionaria federal en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Por tanto, indicaron no había motivo alguno o impedimento para que la ex titular de Sedesol, Rosario Robles no se presentara ante el juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, este próximo jueves 8 de agosto a las 11 de la mañana que indica la cita.

Les informo de esta carta que le hice llegar al Ministro Presidente de la Corte @ArturoZaldivarL hace unos minutos pic.twitter.com/miun1286Og — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) August 5, 2019

Sin embargo, no solo fueron los jueces penales federales, sino la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) quien había señalado como la autoridad responsable a la Fiscalía General de la República, que había solicitado audiencia ante el juez de control del Reclusorio Sur con la finalidad de formular imputación contra Rosario Robles por el supuesto delito de ejercicio indebido del servicio público.

Entonces, ante lo anterior el juez de amparo había concedido que se efectuara una suspensión de manera provisional, siendo que posteriormente se llevara a cabo una audiencia incidental para definir si es concedida o no la suspensión definitiva.

De no acreditar la ex titular de Sedesol, Rosario Robles la existencia de una orden de captura o bien, algún mandamiento para hacerla comparecer ante las autoridades judiciales de forma obligada, habría posibilidad de que el juez llegue a negar la suspensión de manera definitiva.

Recordemos que la cita de audiencia la tiene programada la ex funcionaria, Rosario Robles este jueves 8 de agosto a las 11:00 horas, para efectuarse una audiencia que fue solicitada por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

