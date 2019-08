Rosario Robles informó a Peña Nieto de anomalías: abogado

La defensa de Rosario Robles Berlanga ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), aseguró que la ex funcionaria había informado al ex presidente Enrique Peña Nieto la situación que recaía en diversas anomalías, indicó el abogado de Rosario Robles.

Rosario Robles informó a Peña Nieto de anomalías: abogado

La declaración anterior forma parte de los datos de prueba que la ex secretaria de Sedesol, Rosario Robles ha prueba ha presentado en la Fiscalía.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

Así mismo, la defensa de la ex funcionaria en el sexenio anterior señaló que Rosario Robles Berlanga, había notificado al ex Presidente priísta Enrique Peña Nieto acerca de las observaciones que habían sido emitidas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con respecto a la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Lo anterior lo dio a conocer la defensa de Rosario Robles, así mismo el abogado de la ex secretaria detalló la declaración que esta rindió como parte de su defensa, entre otros acontecimientos que pretende mostrar como parte de las pruebas que acrediten su inocencia ante la acusación que pesa sobre ella, por el delito que oficialmente le imputen, el cual la Fiscalía General de la República (FGR) ha formulado contra la ex titular de Sedesol.

“Sí le puse en conocimiento al ex presidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete”, señalaron los abogados citando a Rosario Robles.

Mientras tanto, por su parte la Fiscalía General de la República (FGR) ha lanzado acusaciones sobre Rosario Robles por un presunto daño al erario público de más de 5 mil millones de pesos, sin embargo la ex funcionaria ha señalado con firmeza que era el ex presidente Enrique Peña Nieta quien sabía lo que en realidad estaba pasando.

Rosario Robles informó a Peña Nieto de anomalías: abogado

TE PUEDE INTERESAR: Peña Nieto sería enjuiciado por caso Rosario Robles; tiene que declarar

Por su parte, los fiscales han afirmado que Rosario Robles había omitido informar a Enrique Peña Nieto de los presuntos desvíos, sin embargo Robles Berlanga asegura que sí hizo del conocimiento del ex presidente de México, lo que la ASF había notificado y que él conocía perfectamente lo que ocurriría en cada una de las secretarías.