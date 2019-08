Rosario Robles es defendida por Felipe Calderón, la detención fue 'mañosa'

Rosario Robles es defendida por el ex presidente Felipe Calderón

Rosario Robles quien fuera titular de Sedesol fue defendida por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, al señalar que quien fuera ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social había sido puesta en prisión de una manera "mañosa".

El ex panista Felipe Calderón señaló que la detención de Rosario Robles no había estado apegada conforme a derecho, indicando que todo pareciera en realidad una venganza personal indicó el ex mandatario de México.

Luego de que Felipe Calderón finalizara de la presentación de su libro "Los retos que enfrentamos" en el cual el ex mandatario ha expuesto la manera en la que enfrentó diversos conflictos durante su gobierno en situaciones tales como la violencia, para después abordar el tema de la ex Secretaria de Desarrollo Social.

“Ojalá se haga justicia, sin abusos y sin arbitrariedades. Me queda claro que hay fuertes irregularidades que tienen que castigarse, pero también la manera en que fue puesta en prisión a la mala, mañosamente la secretaria Robles, me parece que tiene una parte de arbitrariedad que no tiene porqué ser así, parece más bien una venganza personal contra ella” indicó Felipe Calderón.

El ex mandatario aseguró que muy detrás de desvío en el erario del que se le señala a Felipe Calderón seguramente hay diversas situaciones de corrupción graves, sin embargo dijo que al igual que todo precesamiento de ámbito judicial debía llevarse muy apegado a la ley, dijo Felipe Calderón tras presentar su libro.

También estuvimos, muy temprano, en León, hablando de la situación de Mexico y reuniéndonos con los representantes de ⁦@MexLibre_⁩ ¡Gracias León! pic.twitter.com/TejLQgos1m — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 15, 2019

"No la eximo no la exculpo, me parece que hubo cosas gravísimas en la Estafa Maestra pero tiene que hacerse todo conforme al estado de derecho" aseveró el ex mandatario nacional, Feliper Calderón Hinojosa sobre el caso de Rosario Robles.