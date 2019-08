Rosario Robles en espera, Fiscalía aún sin elementos para acusarla

Julio Hernández Barros, abogado de la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, señaló que tras tener acceso a la carpeta de investigación en la que se da seguimiento al caso de la ex funcionaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró que no existen elementos que puedan dar sustento a las acusaciones emanadas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

De tal manera que ante la falta de pruebas, no han podido vincular a Rosario Robles con supuestos actos indebidos que presuntamente la FGR, habría realizado Robles en el ejercicio público.

Debido a lo anterior Hernández Barrios se dijo confiado de que en el momento en que sean presentadas las pruebas de su defensa ante el juez se va a demostrar que Rosario Robles ha actuado apegada a la ley, desvinculandola así de la llamada “Estafa Maestra”.

El abogado ha señalado a los medios de comunicación que la Fiscalía General de la República “confunde” actos diferentes, refiriéndose, al señalar que luego de haber obtenido los servicios que fueron solicitados por las empresas e instituciones contratadas, ya a la Sedesol ni a la Sedatu realizar una indagatoria acerca de lo realizado con el monto que fue hecho como pago.

“En este sentido, son dos momentos distintos que la fiscalía confunde como si se tratara de uno solo. Muchos actos que tienen que ver con actos que realizaron los proveedores —después de haber cumplido el contrato y de haber recibido el pago— se los adjudica a Rosario Robles como si fueran parte de un mismo acto” aseguró el abogado de la ex titular de Sedesol.

Por lo que afirmó el litigante refiriendose a la Fiscalía General de la República, “no sé si de forma dolosa o con la idea de generar un caso donde no lo había, creó uno que no tiene ni pies ni cabeza”.

“Hay una mala percepción del desarrollo de cómo funciona una dependencia de gobierno. No hay forma de que uno pueda fiscalizar qué se hizo con el dinero que tú pagaste por un servicio que se cumplió. Es como si compras un carro, lo pagas y ya, no te interesa y no puedes saber qué se hace con el dinero que pagaste por el auto” Indicó Julio Hernández.

Así mismo el abogado indicó que tanto Rosario Robles Berlanga, como su equipo jurídico continúan en la mejor disposición de presentarse el próximo 8 de agosto ante el juez de Control del Reclusorio Sur.