Rosario Robles deja la prisión en una semana, llevaría libre su proceso

Rosario Robles se prepara para dejar la prisión en una semana, llevaría su proceso en libertad, prevé su abogado Julio Hernández, quien señaló que será el próximo lunes cuando presente un recurso que le permitirá a la ex secretaria de Sedesol abandonar la prisión.

Rosario Robles deja la prisión en una semana, llevaría libre su proceso

El abogado Julio Hernández estimó que en un plazo de una semana, Rosario Robles estará dejando el penal femenil de Santa Martha, si le aprueban un cambio en las medidas cautelares aplicadas a la ex titular de Sedos y Sedatu.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

"Podríamos promoverlo la semana que entra y tendría que resolverse en 48 horas; quizá para el miércoles podría estar en libertad", indicó el abogado Julio Hernández.

El litigante dejó en claro que ante la detención de Robles, la cual califican como arbitraria, el Julio Hernández comentó que se recurrió a interponer una queja ante la CNDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia ante la Fiscalía General de la República(FGR), así como una impugnación ante la Judicatura Federal.

"En todas se ha admitido a trámite en la CNDH ya se le asignó un visitador, en la judicatura también y la Fiscalía la turnó a la subprocuraduría de Delitos Federales para que se abra la carpeta",aseguró el abogado Julio Hernández.

TE PUEDE INTERESAR: Juez que lleva caso de Rosario Robles podría dejarlo por queja de la defensa

Incluso, el ex presidente de México, Felipe Calderón había afirmado que Rosario Robles quien fuera titular de Sedesol, había sido puesta en prisión de una manera "mañosa".

Rosario Robles deja la prisión en una semana, llevaría libre su proceso

En defensa de Rosario Robles, el ex mandatario dijo que la detención de la ex funcionaria no había estado apegada conforme a derecho, indicando que todo pareciera en realidad una venganza personal indicó el ex mandatario de México.