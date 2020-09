Rosario Robles acusa a la FGR de presiones para delatar a exfuncionarios

La extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Rosario Robles, durante la administración de Enrique Peña Nieto, acusó la Fiscalía General de la República (FGR) de presiones hacia su persona para que delate a otros exfuncionarios que pudieran estar insmiscuidos en la investigación de la Estafa Maestra.

Apenas el pasado 23 de septiembre, Robles se declaró formalmente inocente del presunto delito que la FGR le imputó, por haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 856 pesos con 025 centavos, según consta en la investigación antes mencionada, revelada por Animal Político.

No obstante, Rosario Robles aseguró, a través de la respuesta oficial a la acusación formal que realizó en su contra la FGR el pasado 26 de agosto, que la condonación del pago que exige la depedencia “es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad, seguridad jurídica y reglas del debido proceso”.

“Se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el Estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios”, expone Robles.

Pide Robles citar a 15 funcionarios

En el mismo documento entregado a Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Robles pidió a las autoridades citar a 15 testigos, entre ellos algunos funcionarios, como ex oficial mayor de la Sedesol, Emilio Zebadúa González, además de Juan Carlos Lastiri Quiroz, ex Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la misma dependencia, y, a David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre los testigo citados por Rosario Robles también se encuentran Alberto Javier Sánchez Rojas, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, Vicente Agustín Mercado Zúñiga, Jaime Aranda Castillo, Javier Ortiz Moreno, Emilio Zebadúa, Javier Guerrero García, Víctor Manuel Tapia Castañeda, Armando Saldaña Flores, José Antonio Orozco Martínez, y a Marcos Salvador Ibarra Infante.

Sobre su declaratoria de inocencia, la también ex titular de la Sedatu, dijo que "siempre me he conducido con lealtad y honestidad en el desempeño de mis funciones, prueba de ello es que nunca se me atribuyó en su momento por ninguna autoridad superior, conducta reprochable, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal”.

Apenas el pasado 13 de agosto, Rosario Robles afirmó que "la vengaza y cobardía" de sus adversarios la tenían presa, haciendo referencia a los privilegios que Emilio Lozoya ha gozado, pese a ser señalado de delitos similares por los que ella es acusada.