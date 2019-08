Rosario Robles: Hacienda congela sus cuentas y solo tenía 20 mil pesos

Julio Hernández Barros, abogado de la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, puntualizó que Robles tan solo tenía 20 mil pesos en las cuentas que fueron congeladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Rosario Robles: Hacienda congela sus cuentas y solo tenía 20 mil pesos

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

La congelación de dichas cuentas, fue ordenada como parte del proceso de investigación que se lleva a cabo por su presunta participación o responsabilidad en el delito calificado como ejercicio indebido de la función pública, el caso que se ha dado a conoce como “la estafa maestra”.

Así mismo, el representante legal de Rosario Robles, Julio Hernández, señaló que las autoridades no realizaron una notificación a la ex funcionario o a su representante legal acerca de las acciones que la SHCP tomaría, es decir el congelamiento de las cuentas de la ex titular de Sedesol.

Rosario Robles: Hacienda congela sus cuentas y solo tenía 20 mil pesos

Las cuentas congeladas se tratan de dos, las cuales contaban con 20 mil pesos y que siempre las ha tenido a su nombre Rosario Robles, y en ellas se han quedado registradas todos los movimientos de la ex secretaria de Sedesol desde que asumia el cargo como titular de la Secretaría de Desarrollo Social durante el periodo presidencial del priista, Enrique Peña Nieto.

Supuestamente, lo señalado por el abogado Julio Hernández lo anterior no es la única irregularidad en el caso, también señala que en el proceso que está conduciendo

Fiscalía General de la República (FGR), se suma que no se le ha permitido acceder a la carpeta de investigación, por tal motivo se vio obligado a interponer un amparo con el fin de poder descartar que existiera una orden de aprehensión.

TE PUEDE INTERESAR: Rosario Robles en espera, Fiscalía aún sin elementos para acusarla

Por último el defensor legal de Rosario Robles aseguró que la ex funcionaria, asistirá a la audiencia que se tiene programada para el próximo jueves 8 de agosto en las instalaciones del Reclusorio Sur.

Video: MILENIO/YOUTUBE