“Romero Deschamps fue perdiendo su fuerza sindical desde enero”, Morales Quintana

“Quien apoya a Romero Deschamps es porque está bajo intimidación, pues “nadie puede sacar la cabeza” porque les pasa algo a ellos o les quitan los derechos que tienen como trabajadores”, dijo Sergio Carlos Morales Quintana, nuevo secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y representante del Frente Nacional Petrolero (FNP).

Recordemos que recientemente denunció por fraude y falta de rendición de cuentas al ex dirigente, Carlos Romero Deschamps, quien, dijo, usó el dinero de los trabajadores a discreción y violó al menos 25 artículos de los estatutos del Sindicato.

En una entrevista para el medio informativo, Publimetro, Morales Quintana dijo que la denuncia la realizó ahora que hay un cambio de régimen político, la llamada Cuarta Transformación y que además quien se encontraba al frente del STPRM –junto con el Comité Ejecutivo General y los 36 secretarios generales– era Carlos Romero Deschamps.

Y es que Deschamps llegó desde 1994 a la dirigencia por imposición del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y cómo tenía controlada la Secretaría de Trabajo y la de Gobernación, esto hacía que aunque su reelección fuera ilegal se aprobara, ya que daba su moche.

En cuanto a la intimidación al interior del Sindicato, Sergio Carlos Morales Quintana, menciona que las denuncias interpuestas, en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), ahí quedaba, la paraban, tuviéramos o no la razón, pues le daban su moche al juez o al Ministerio.

Sin embargo, el 24 de julio fue catalogado por Morales Quintana como un día histórico, ya que fue cuando se destituyó a Romero Deschapms y fue expulsado del sindicato y se les quitaron los derechos a Carlos Romero Deschamps, al Comité Ejecutivo General y a los 36 secretarios generales locales de todo el sistema petrolero. Nadie había denunciado de esta manera antes.

Ahora bien, al ser cuestionado Morales Quintana sobre si Deschamps sigue con fuerza sindical, dijo que desde el pasado enero no ha sido convocado al festejo de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, tampoco en la presentación de la primer piedra de la refinería de Dos Bocas; además, el 1 de mayo en la comida que tuvieron con líderes sindicales tampoco fue invitado.

En cuanto al respaldo, el nuevo líder sindical dice que quienes estén con Carlos es por intimidación, nadie puede sacar la cabeza porque, o les pasa algo o les quitan el derecho de un préstamo hipotecario o administrativo; no puede ser que si se te otorga un préstamo el líder sea tu dios y se lo estés agradeciendo.

Además, señaló que hay compañeros de 20 años de transitorio que por estar en oposición no les dan la planta que por derecho les corresponde.

Morales dijo que vivió una cacería ya que le rescindieron su contrato en noviembre, él dice que “hubo una separación injustificada y violentando la constitución, pues el 123 marca que no puedes separar a un trabajador y menos en periodo electoral, que era cuando terminaba su gestión de Deschamps. Desde esa fecha yo no percibo sueldo”.

Además asegura que su familia también se ha visto afectada ya que no tienen derecho a servicios médicos y que no tiene ni un documento donde diga que me corrieron, pues ni siquiera he recibido un solo peso de indemnización.

Por lo anterior Morales Quintana acusa que todo este proceso fue arbitrario, encabezado por Héctor Sosa Rodríguez, que era secretario general de la sección 34.

En cuanto a el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el nuevo líder del sindicato de Pemex dijo que AMLO ha señalado que la línea es que no hay línea y que esto es por los trabajadores.

“El Presidente dijo que el contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados se va a respetar, que no se quitará ninguna conquista laboral”.