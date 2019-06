Rocía Nahle CALLA BOCAS y responde ATAQUES de Calderón; el público aplaude de pie

La secretaria de Energencia del Gobierno de México, respondió las críticas del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien no se ha cansado de atacar la refinería de Dos Bocas en Tabasco, misma que ya fue "iniciada" con la primera pieda; esto último, la semana pasada cuando el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en el lugar, en compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Como ya es su costumbre, a través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa, escribió;

"¿que quién dijo que no se puede construir una refinería en menos de 4 años? Las mismas empresas que dijo era las mejores del mundo y a las que invitó para no licitar. También lo dicen todos los expertos. A menos que hagan una mini refinería que no servirá para mayor cosa."

"¿que quién dijo que no se puede construir una refinería en menos de 4 años? Las mismas empresas que dijo era las mejores del mundo y a las que invitó para no licitar. También lo dicen todos los expertos. A menos que hagan una mini refinería que no servirá para mayor cosa."

"Me imagino que usted habla porque no la pudo construir, pero no se preocupe nosotros si lo vamos a conseguir. Y tenemos prisa, el tiempo apremia. Así nos dejaron el país."

"Me imagino que usted habla porque no la pudo construir, pero no se preocupe nosotros si lo vamos a conseguir.

Y tenemos prisa, el tiempo apremia. Así nos dejaron el país."

De manera inmediata, los usuarios aplaudieron de pie la sublime respuesta de Nahle, quien dejó callado a Calderón, pues hasta el momento, no ha respondido nada.

"Al menos se esta haciendo algo. No como este cabron!!!"

"Al menos se esta haciendo algo. No como este cabron!!!"

"Asi que no quite el tiempo @FelipeCalderon si no ayuda no estorbe inutil !!!"

"Asi que no quite el tiempo @FelipeCalderon si no ayuda no estorbe inutil !!!"

"Telosico Lipe"

"Enséñales cuánto tardaste para construir la de Tula ...ooops"

"Enséñales cuánto tardaste para construir la de Tula ...ooops"



...ooops — Chapo (@chapodelasierra) 4 de junio de 2019

"Hasta Baja California se alcanzó a escuchar ese tremendo elotazo "

"Hasta Baja California se alcanzó a escuchar ese tremendo elotazo "