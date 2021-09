Robot ayuda a mujeres a abortar en estados donde es ilegal

Colectivas feministas presentaron un robot capaz de entregar medicamentos para abortar a las mujeres que quieran hacerlo en aquellos estados de la República donde la interrupción del embarazo está penalizada.

Aprovechando que en la Ciudad de México las mujeres ya gozan del derecho a elegir sobre sus embarazos, el robot bautizado como rAborta puede ser teledirigido desde ahí mediante un teléfono inteligente.

La iniciativa dispensa pastillas de mifepristona a mujeres de 11 estados donde el aborto está penalizado: Baja Californiam Chihuahua, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Morelos, Tamulipas y Nuevo León.

Robot ayuda a mujeres a abortar

El servicio está disponible desde el martes 28, cuando hizo nueve entregas.

El aparato fue presentado en rueda de prensa desde el Museo de la Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Cuenta con ruedas y una cámara incorporada y varios de su tipo ya son teledirigidos desde la capital.

“La ley que penaliza el aborto y los códigos penales estatales no son aplicables porque no se proporciona ningún tratamiento destinado a interrumpir el embarazo en el lugar donde la operadora controla el robot”, explicó a Milenio Jennifer González de Women on Web.

Las 85 asociaciones encargadas de rAborta ya ofrecen acompañamiento psicológico y legal a las mujeres que quieran abortar en las regiones antes mencionadas.

Si una mujer de las entidades mencionadas desea abortar, debe contactar por redes sociales a alguna de las asociaciones, que cuentan con el asesoramiento de una médica especialista, quien receta el medicamento desde la Ciudad de México.

“Tenemos que recurrir a esta tecnología para que las mujeres tengan acceso; es una cuestión de injusticia social porque desde la Ciudad de México se tienen que operar para entregar el medicamento”, expresó Bárbara Pérez.

Aborto legal en México

Solo cuatro de los 31 estados de México tienen legalizado el aborto.

Actualmente el aborto solo ha sido completamene despenalizado en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Este puede realizarse hasta las 12 semanas de gestación sin importar la causa.

En otros estados el aborto se considera legal solo en casos de violación, en algunos otros se tienen causales por viabilidad del feto, salud de la madre y pobreza extrema.

Recientemente, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la penalización del aborto en Chihuahua sentó el precedente para hacer lo mismo en todo el país.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.