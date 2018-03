Roban tarjeta de crédito a fallecida en sismo; gastan sus ahorros

Alguien gastó 24 mil de los 32 mil pesos que había en la cuenta de Alejandra a través de compras en Zara y Best Buy

“Lo que iba depositando desde que ella nació en una cuenta de 100, 200 pesos, fueron creciendo, fueron creciendo, de ahí agarraba para comprar sus cosas, su escuela, su ropa, era su dinero y cada vez cuando gastaba una cantidad de mil para arriba me buscaba: ¿papá, puedo gastar para esto?, adelante, hija, es tu dinero”, relató.

“Si las tiendas comerciales, autoservicios, cualquier tienda, cobran con una tarjeta de crédito, pidan identificación y chequen la firma”, demandó. “Eso ya quedó ahí y la gente que lo haya hecho espero que entienda mi situación y que no le pase nunca nada a su familia, tanto a él. Mi dolor ya lo tengo yo y le deseo lo mejor”, dijo Porfirio.

María del Rosario Cristóbal y Porfirio Vicente tuvieron que enfrentar otra pena además de hallar a supor el: robaron su tarjera y gastaron sus ahorros en tiendas. Acudieron al banco en el que su hija tenía una cuenta para darla de baja, pero “, comentó su padre. Alejandradel edificio de Torreón y Viaducto, donde alguien tomó su tarjeta de débito. En el banco les indicaron que el fin de semana se dieron cinco movimientos: Alguien gastóque había en la cuenta de Alejandra a través de compras en Zara y Best Buy. Porfirio explicó cómo se fue juntando ese dinero a través de los años:Y si bien el banco ofreció a realizar unaen los próximos días, no confirmó que la familia de Alejandra pueda recuperar su. Además, tampoco les dio detalles de las sucursales donde se hicieron las compras. Por su parte, María del Rosario, mamá de Alejandra, reclamó que hacen falta protocolos de seguridad.En tanto, la tía de Alejandra, de nombre Verónica Vicente, indicó: “Con el sismo se ven dos caras, esas dos caras opuestas. Creo que no termina de manchar los actos de bondad que se han observado, mucha juventud, muchos chicos que en verdad están dejando el corazón y están dando todo por ayudar a las personas que lo necesitan”.