Roban medicamento para niños con cáncer; Cofepris pide a padres difundir la noticia

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sobre un supuesto robo de medicamentos oncológicos para niños con cáncer, luego de que los padres de los menores exigieran a las autoridades el abasto de las medicinas tras una reunión con las autoridades en palacio nacional.

De acuerdo con los padres de los niños con cáncer, la Cofepris les pidió que fueran ellos, quienes dieran a conocer la noticia del robo, pero se resistieron a hacerlo, hasta no ver un comunicado oficial por parte de la dependencia, así como la denuncia interpuesta ante estos hechos.

Comunicado de prensa de la Cofepris entregado a los padres de niños con cáncer y difundido por Ana Francisca Vega.

En un hilo de Twitter, la periodista Ana Francisca Vega, relató los hechos que vivieron los familiares de los enfermos, desde su reunión en Palacio Nacional ayer viernes, hasta la declaratoria de alerta por parte de la Cofepris.

"Tengo nueva información sobre el desabasto de oncológicos para niños en México. Si antes pintaba mal, hoy luce peor", tuiteó Ana Francisca Vega, quien relató la historia de la siguiente manera:

Pide Cofepris a padres de niños con cáncer difundir robo de medicamentos

"Padres y madres de familia fueron hoy (ayer viernes) con autoridades de Salud a Palacio Nacional. Ahí les dijeron que hubo un robo importante de medicamentos oncológicos. Les pidieron, además, que ellos - los padres y madres - lo dieran a conocer a la opinión pública.

Ellos dijeron que no lo harían hasta no ver un comunicado oficial. Hace un momento se los mandaron, no lo habían dado a conocer. El robo sucedió el lunes 5, estamos a viernes. ¿Por qué no informaron inmediatamente?", cuestionó.

El 30 de septiembre, el secretario de @SSalud_mx, Jorge Alcocer, decía en comparecencia que no había desabasto de oncológicos para niños gracias a la compra que habían hecho y que distribuiría Novag Infancias. De donde el lunes se robaron las más de 35 mil piezas. — Ana Francisca Vega (@anafvega) October 10, 2020

Tras los hechos, continuó narrando, "madres y padres pidieron a las autoridades federales mostrarles la averiguación previa. Es un robo, a fin de cuentas, y no se menciona una palabra sobre ello en el comunicado", además, añade, "madres y padres preguntan por qué tardan 5 días en hacer público el robo y les piden a ellos difundirlo".

Francisca Vega dijo también que los familiares nunca vieron físicamente los medicamentos (importados de Argentina en un nuevo cargamento). "Son justo los medicamentos que escasean en México", precisó.