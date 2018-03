Agencias/Diario La Verdad Oaxaca.- En las primeras horas del día de hoy roban a bebé de un hospital y nadie se percata, el pequeño fue sustraído del Hospital General "Doctor Aurelio Valdivieso" de Oaxaca.

La madre del bebé dio a luz el pasado sábado, por lo cual tanto ella como el pequeño se encontraban en recuperación, el terrible suceso fue alrededor de las 6 de la mañana. Una mujer con bata ingresó al cuarto de la madre en donde estaba el bebé y argumentando que lo llevaría a la prueba de tamiz fue como se llevó al pequeño.

La madre accedió y le dio al bebé, pero sin saber que ya no lo vería, a los pocos minutos ingresó una enfermera y preguntó por el bebé, la madre empezó a angustiarse y fue que se dieron cuenta que el bebé ya no se encontraba en el hospital. La enfermera le dijo a la madre que a esa hora no se realizaba la prueba del tamiz. La búsqueda del pequeño hizo que se cerrara el hospital para que nadie pudiera salir, pero ya no se encontraban dentro del hospital, por lo que tuvieron que llamar a la policía para que dieran paso a iniciar las indagatorias correspondientes. Roban a bebé de un hospital y nadie se percata, la madre del pequeño dijo a las autoridades que el pequeño vestía una playera con el estampado de Mickey Mouse y que tenía un cobertor en color azul.

#AlertaAmberMx solicita tu apoyo y #RT para la búsqueda y localización del bebé LEONARDO SÁNCHEZ FLORES de 02 días de edad. pic.twitter.com/tWFWmxsbga — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) 18 de septiembre de 2017