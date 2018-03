Ríos Piter aislado de sus derechos por parte de las autoridades

Armando Ríos Piter

EL aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República por la vía independiente,

Armando Ríos Piter, ha señalado que a sido aislado de sus derechos por parte de la autoridad encargada de hacer posible los derechos políticos, ante los acotamientos y contextos surgidos durante los últimos días.

Por lo tanto ha comunicado a los medios de Comunicación que se filtró información es estratégica y protegida sobre el proceso de validación de apoyos a aspirantes independientes a la Presidencia. Funcionarios y Consejeros del Instituto Nacional Electoral celebraron una inusitada conferencia de prensa donde adelantaron información de un proyecto de dictamen que aún no se sometía a Consejo General.

También señala que en dicha entrevista se ha estigmatizado a los ciudadanos que le brindaron su apoyo y a los auxiliares que los capturaron, cual viles rufianes.

Asegura que lo que buscan es criminalizar la participación política ciudadana y desacreditar la vía de candidaturas independientes.

En redes, el Director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados, publicitó que NO había hecho uso de mi garantía de audiencia, esparciendo la especie de descuido, desinterés e irresponsabilidad por su parte.

En entrevistas innúmeras se ha insistido en que a lo largo de todo el proceso jamás ejerció su garantía de audiencia, lo cual es falso puesto que acudieron en la etapa de captura de apoyos hasta en cuatro veces y se tiene constancia probatoria. En el proceso ilegal al que fueron sometidos, tras desconocer lo celebrado y publicitado durante cinco meses.

Piter señala ser objeto de un juicio paralelo que afecta su honra, pone en entredicho la equidad en la contienda, la imparcialidad del árbitro y la elección en su conjunto, y no obstante haber dictado acuerdo el viernes pasado, hasta el momento no he sido notificado del mismo.

Asistirá a los tribunales que sea menester para evitar que se conculque el atropello de los derechos de más de un millón de ciudadanos que apoyan la causa de su candidatura independiente a la Presidencia de la república, igualmente acudirá a la justicia, para probar su recto hacer; asegurando estar en la boleta y ser Presidente de México.