Ricardo Salinas organiza FIESTA de fin de año y NADIE usó cubrebocas (VIDEO)

Ricardo Salinas Pliego está envuelto en la polémica una vez más por ignorar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de la Secretaría de Salud y organizar una fiesta de fin de año.

Fiel a su postura desde el inicio de la pandemia en México, Salinas Pliego decidió celebrar una fiesta de fin de año, la cual fue amenizada por parte del elenco de la puesta en escena Myst y lo presumió en su cuenta de Twitter.

En su mensaje, Ricardo Salinas escribió: “De mis cenas de fin de año... esta con el equipo de Myst y el @patoborghetti es de las mejores que he tenido ������”, acompañado de un video de la celebración que te presentaremos en La Verdad Noticias.

De mis cenas de fin de año... esta con el equipo de Myst y el @patoborghetti es de las mejores que he tenido ������

En el clip se puede observar a al menos 12 invitados, en un espacio cerrado y con un techo bajo, cantando Sweet Caroline de Neil Diamond, acompañando al cantante y conductor Patricio Borghetti, sin guardar la sana distancia y mucho menos el uso de cubrebocas.

También se ve a algunas personas abrazándose y saludándose de beso en la mejilla. El video causó algunas reacciones de felicitación y otras de rechazo ante la celebración.

Desde el inicio de la pandemia en México, el empresario ha hecho numerosos llamados a través de su televisora TV Azteca, a no acatar las medidas sanitarias implementadas por el gobierno.

Pidió a los mexicanos no “encerrarse” en su casa cuando se implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia y el Confinamiento; a través de su conductor, Javier Alatorre, llamó a la población a no hacerle caso a Hugo López-Gatell.

Se rehusó a cerrar las tiendas Elektra y sus demás empresas cuando solo podían estar abiertas las compañías con actividades esenciales; también ha implementado una campaña mediática para reabrir las escuelas (es dueño de los planteles Azteca y Humanitree), al tiempo que ha “bombardeado” con numerosos mensajes en sus redes sociales, cuestionando y burlándose de las medidas sanitarias gubernamentales.

Ricardo Salinas Pliego es muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador y forma parte de su Consejo Asesor Empresarial, además de que Banco Azteca (propiedad del empresario) distribuye millones de pesos para el pago de becas y programas sociales de la Cuarta Transformación.

Tanto el mandatario como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, han evitado sancionar a las empresas de Salinas.

Incluso, cuando el diario The Wall Street Journal reveló la existencia de unos documentos que lo vinculan con accionistas del Grupo Fertinal, una empresa de fertilizantes adquirida en 2016 por Petróleos Mexicanos (Pemex) en una operación investigada por presuntas irregularidades; el mandatario salió en su defensa y descartó expulsarlo de su Consejo Asesor Empresarial.

“Creo que hay una denuncia pero todavía no se le ha dado curso. Nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado. No puede haber un juicio sumario”, aseguró el presidente.