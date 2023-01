Ricardo Salinas duda de joven con discapacidad pensionado

El empresario Ricardo Salinas Pliego nuevamente vuelve a causar revuelo en redes, pues reaccionó al video donde un joven presumió que ya puede recibir pensión tras tener discapacidad psicosocial, a lo que el empresario consideró que "está actuando".

Fue en su cuenta de Twitter, que el fundador de Grupo Salinas cuestionó el programa de apoyos, al señalar que "¿así se llama el programa no, o este es el futuro de México?", cuestionó en la red social.

"Yo creo que el joven que aparece en este video está actuando, no podría ser de otra manera. Estoy seguro de que nuestros impuestos son para apoyar a los jóvenes que son el futuro de México… ¿Así se llama el programa no, o este es el futuro de México?", se lee en el tuit.

Presume pensión por discapacidad psicosocial

El joven presumió que ya puede recibir su pensión del gobierno federal

La polémica comenzó con un video que fue subido a una cuenta de TikTok donde un joven presumió que ya puede recibir su pensión tras tener discapacidad psicosocial; hecho que generó varios comentarios en las redes.

Por medio de TikTok, el usuario conocido como @nayaritop.ditto fue quien compartió la noticia que "oficialmente soy una persona pensionada por mi discapacidad psicosocial". "Para las personas que no entienden, mi cabeza está ‘cucu’, no funciona correctamente, y a pesar de que me veo superguapo, estoy loco", expresó el joven.

¿Qué es la discapacidad psicosocial?

La discapacidad psicosocial está ligada a la relación del individuo con su entorno

La discapacidad psicosocial se puede presentar en una persona con alguna discapacidad motriz, en el caso de que no cuente con las herramientas necesarias para contar con una vida social, laboral y familiar de forma activa.

Esto quiere que la discapacidad psicosocial es un resultado social, lo que genera una interacción entre una persona con un “proceso psicoafectivo” y las barreras sociales generadas con el entorno que la sociedad genera, generando un estigma, miedo y la ignorancia; limitando la participación plena en igualdad de condiciones.

