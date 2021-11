Ricardo Salinas Pliego explota por crítica a TV Azteca: “Típico pen**”

Ricardo Salinas Pliego se hizo viral en redes sociales luego de que la crítica de un usuario de Twitter por una falla en TV Azteca lo hizo explotar e insultar al televidente inconforme.

El usuario se había quejado con Salinas Pliego porque la señal de Azteca se había quedado sin audio durante una entrevista con Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras su histórica victoria del sábado ante Caleb Plant.

“Momento fatal de TV 7 Azteca al quedarse sin sonido en la entrevista al canelo, más cuidado y calidad en las transmisiones”, escribió en tuitero.

A lo anterior, el empresario dueño de la cadena televisiva respondió :

“Este es uno de los típicos pendejos a los que les ofrezco gratis una pelea que costaba 80 usd en PPV, todo nos sale perfecto, ah pero hubo un detalle con un micrófono y eso es lo que critica”, escribió Salinas Pliego en su tuit de respuesta.

“Si no le gusta y le parece fatal nuestro error, pague sus 80 usd o cállese y agradezca!!!”, remató.

Tunden a Salinas Pliego

Twitter.

El ostentoso empresario dueño de Grupo Elektra, Banco Azteca, Italika y Totalplay no se salvó de los comentarios de otros internautas que, al igual que en otros momentos, se le abalanzaron con críticas por su forma de manejarse en Twitter.

Te duele la crítica, si no, no hubieras sacado lo corriente que tienes”, “Que ser tan nefasto Salinas Pliego [...] ignórenlo” y “Yo cancelo mi humilde contrato de Total Play y me cambio a IZZI, para que no me regale nada este patán y menos me p*ndejée”, escribieron algunos usuarios.

Esta no es la primera vez que el magnate de los medios es evidenciado en redes. En septiembre, Ricardo Salinas investigó y exhibió a un usuario que lo criticó por usar demasiados filtros en sus fotos.

Fortuna de Ricardo Salinas Pliego

El emporio de Ricardo Salinas Pliego ha crecido en los últimos años.

Según la revista Forbes, Ricardo Salinas Pliego tiene una fortuna de 15.520 millones de dólares en 2021, un crecimiento de casi mil millones de dólares con respecto a 2020, cuando tenía 11.700 mdd.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.