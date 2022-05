Ricardo Salinas Pliego dice que sí pagará utilidades, pero no el "doble"

El empresario mexicano negó rumores de que no paga utilidades a sus trabajadores.

Ante las rumores de que el empresario Ricardo Salinas Pliego no paga utilidades a sus empleados, el dueño de Banco Azteca se pronunció en sus redes sociales por donde aclaró el tema y advirtió que no “pagará el doble”.

El dueño de Grupo Salinas indicó a través de su cuenta oficial de Twitter que la empresa que dirige estuvo abonando el pago del reparto de utilidades a sus empleados durante todo el año.

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre el pago de utilidades?

Respuesta del empresario.

El dueño de TV Azteca o negó que no haya pagado las utilidades a sus trabajadores y aseguró que no le debe nada a los empleados de las empresas de Grupo Salinas, el cual dirige.

Asimismo, el mexicano aseveró que los empleados recibieron el abono y el cargo del pago respectivo a las utilidades que les fueron entregadas, por lo que señaló que no hará doble pago.

“Ante los rumores de que no pagamos utilidades, les digo… a los empleados se les estuvieron abonando las mismas durante el año (y lo saben), ya no se les debe nada, por eso les llegó el abono y el cargo, no les voy a pagar doble”, expresó.

¿Quién es Ricardo Salinas Pliego?

s dueño de Grupo Salinas, Elektra, Banco Azteca y otras compañía

El empresario Ricardo Salinas Pliego es dueño de Grupo Salinas, Elektra, Banco Azteca y otras compañías como medios, telecomunicaciones, banca, seguros, comercio especializado, generación de energía y minería.

