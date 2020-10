Ricardo Salinas Pliego da positivo a Covid-19; "nos tiene que dar a todos", dice | Carlos R. Alvarez

El empresario mexicano, presidente y dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, dio positivo a la prueba de coronavirus, según informó él mismo a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró no tener miedo, al tiempo que llamó a la población a cuidarse.

"Con la novedad de que tengo #COVID19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije... nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien", tuiteó este miércoles en su cuenta personal.

Ricardo Salinas Pliego fue uno de los personajes de la vida pública que llamó a las personas a salir a la calle, en medio de la pandemia de coronavirus, cuando México registraba los picos más altos de contagio, pues de acuerdo con el empresario, la economía mexicana no podía detenerse.

Ricardo Salinas opositor de la cuarentena por Covid-19

Esta situación llevó al dueño de Elektra, a nunca cerrar sus tiendas departamentales y obligar a sus trabajadores a acudir a trabajar en medio de la emergencia sanitaria.

“Paralizar toda la actividad económica de tajo significa hambre y por lo tanto, dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos. Porque resulta que el estómago no sabe esperar”, dijo Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego mencionó que la mayoría de los casos por Covid-19 en México y el mundo no son mortales y que el 90 por ciento de las personas infectadas van a superar la enfermedad, por lo que pidió no dejarse llevar por el miedo.

"En México la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno, la inmensa mayoría de la población vive al día, de manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente maña no tendrá que comer", añadió.