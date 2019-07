Revelan que hay vínculos entre organizaciones CRIMINALES mexicanas e israelíes

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, habló de la balacera durante la conferencia matutina en Palacio Nacional; dicho suceso, se registró en el Centro Comercial Plaza Artz Pedregal, en el que ingresaron integrantes del crimen organizado internacional.

De acuerdo con las declaraciones de Durazo: “Son organizaciones nacional, son ajustes de cuentas entre integrante de bandas del crimen organizado por intereses diversos, disputas por relaciones con organizaciones, y por supuesto por territorios”, agregó que uno de los motivos principales, fue el lavado de dinero, “lo que si es un hecho es que estas organizaciones criminales israelíes tienen vínculos con organizaciones mexicana".

Incluso, detalló que uno de los autores de la trágica balacera suscitada en el centro comercial de la Ciudad de México, tiene antecedentes penales en Israel; dicha información, no fue brindada a México, por lo que se desconocía esta situación.

“Uno de ellos cumplió sentencia en México, fue expulsado del país, pero habiendo cumplido la sentencia no hay proceso abierto, no hay razón para negarle su reingreso. Recuerden que para todos aquellos que han purgado una pena hay un proceso de reinserción y no se le debe de negar a nadie la oportunidad, lo que pasa es que teniendo antecedentes, o actividades, supuestamente criminales en Israel, no había alerta roja para la política internacional que pusiera en alerta a las autoridades mexicanas, pero en esta colaboración estamos cerrando todos esos vacíos que eventualmente pudieron haberse dado”, indicó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Además, Alfonso Durazo, indicó que la Secretaría de Seguridad Federal, está colaborando con las autoridades capitalinas, y también con otras instancias federales, como lo son la Fiscalía General de la República (FGR).