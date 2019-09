Revelan la caja china MÁS EFECTIVA del sexenio de Peña Nieto; ocultó sus escándalos

Durante el sexenio priísta, encabezado por Enrique Peña Nieto, estuvo lleno de engaños y corrupción; el mismo Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, aseguró todo esto, y señaló que fue “la caja china del gobierno para ocultar todos los escándalos que tenían encima: la casa blanca, Ayotzinapa, todos los problemas de popularidad que tenía el presidente”.

Así mismo, Duarte, aseguró que Peña Nieto, se encargó de aplicar la estrategia de que “la única manera de lavarse la cara. de que no lo acusarán como corrupto, era meter a alguien de los suyos a la cárcel”.

Javier Duarte, fue el priísta más sacrificable en ese momento, aseguró que intentó tener “comunicación con el presidente Peña Nieto pero nunca logré tener comunicación”, dijo para una exclusiva entrevista.

Danielle Dithurbide, cuestionó a Duarte sobre si es una personas “con mucho dinero” tal y como se aseguró en diversas ocasiones.

“es una de las grandes falacias y una de las grandes contradicciones”, “Yo soy un hombre que ha vivido siempre en la justa medianía que me ha permitido el servicio público. No soy hombre de lujos, no soy un hombre de riqueza”.

También, lo cuestionaron sobre las obras de arte encontradas en una bodega de Córdoba, que supuestamente le pertenecía, pero el ex funcionario, indicó que todo eso “fue sembrado”.

“Todo ha sido parte de la fabricación de una mente perversa, de un ´sicópata que gobernó Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares”.

Así mismo, aseguró que la única propiedad que tiene, es una casa ubicada en Córdoba.

Añadió que tiene un pequeño patrimonio con el que ha mantenido a su familia.