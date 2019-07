Revelan el día que Duarte ordenó desaparecer a las víctimas

De acuerdo con el portal Informe Rojo, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte ordenó la desaparición de las víctimas; por lo que se revela que Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública de Duarte “habló de más” y confesó dicho crimen.

De acuerdo dicho medio, en su declaración implica a exgobernador con los muertos de La Aurora, 19 cuerpos hallados en la barranca aledaña a la Academia de Policía El Lencero, molidos a golpes, torturados, víctimas de la policía estatal, por lo que se señala, se reconoció a seis muertos y ordenó desaparecer los otros 13 cuerpos.

En el semanario de los Scherer se cita:

“La noche del 19 de enero de 2016, Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue convocado a Casa Veracruz. ‘Tenemos un pedo’, le dijo por teléfono su jefe, casi a gritos.

“Llegó en menos de 15 minutos y con él arribó Luis Ángel Bravo Contreras, entonces fiscal general del estado. La reunión tenía el propósito de hacer un control de daños por los casos de desapariciones de personas.

“A ver, ¿cómo está el pedo ese de los cuerpos encontrados?, preguntó, Duarte en referencia al hallazgo de 19 cadáveres en la barranca La Aurora, dentro de la pequeña comunidad de Emiliano Zapata, justo frente a la Academia Estatal de Policía El Lencero”.

“¡No se puede filtrar esa información! ¿Por qué no se puede filtrar esa información? ¡Porque se hará un pedote! Ya traemos encima el tema de Tierra Blanca, con el que me están dando una madriza en los medios nacionales. ¡No puedo darme el lujo de un hallazgo masivo de cuerpos porque me va a partir la madre!”, indica dicho medio que señaló Duarte.

Desde el 8 de julio, el mandatario empezó a revelar a medios de comunicación información relevante sobre su caso; uno de los datos más estremecedores para México fue el dinero de “regalo” que Enrique Peña Nieto le dio al hermano de Duarte para sobornar a un funcionario de su gobierno y pudieran cambiar su delito, situación que el país nunca se explicó en su momento.

El ex mandatario veracruzano también reveló que Osorio Chong, con órdenes de EPN, le había ordenado pedir licencia y huir del país para posteriormente ser detenido en Guatemala.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades han hecho algún trato con Javier Duarte para poder procesar o meter a la cárcel a algún político corrupto involucrado en el caso del polémico ex gobernador de Veracruz.