Revelan carta de la mujer que se suicidó junto a sus tres hijos por una infidelidad

María, una mujer que se suicidó y mató a sus tres hijos con raticida en Naucalpan, Estado de México, por una infidelidad, dejó una carta a su marido, quien está detenido por las autoridades municipales.

"Son las 18 horas y hemos empezado a alistar todo para nuestro suicidio", escribió la señora a su esposo, quien tenía una amante y quería quitarle a sus pequeños.

Esto ocurrió en la colonia San Francisco Chimalpa y el caso trascendió.

"Te amo, Lázaro. Espero seas feliz y pues no iba a dejar que me sapararas de mis hijos... porque, Lázaro, por qué pudo más un culo que el amor de mis maravillosos hijos. Ahora más que nunca me quiero matar. Nadie más lastimará a mis hijos", se lee en las hijas de la libreta que reveló el usuario de Twitter @ElMister137.

Mujer escribe carta suicida dedicada a su esposo pic.twitter.com/PQSyC1Uf60 — Mister137 (@ElMister137) 21 de octubre de 2019

En el escrito Mari expone que Lázaro es un hombre que no se valora ni apreció el amor que ella y sus hijos le daban.

"Te amamos y esta maravillosa pequeña familia siempre te amó. No lo supiste valorar porque no te gusta que te amen. Ellos y yo dimos lo mejor, porque somos maravillosos. No puedo creer que hayas cambiado esta súper familia por alguien que vale, que no se valora, pero bueno".

Igual se refiere a la mujer que presuntamente le arrebató el amor de su pareja como una basura.

Te puede interesar:

"Espero que seas feliz con ella, aunque sea un rato. Atentamente: Mari, la maravillosa que cambiaste por una basura".

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos