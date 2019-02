Revelan audio inédito del accidente aéreo donde murió Erika Alonso y Moreno Valle

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó revelar el audio del accidente aéreo ocurrido el 24 de diciembre donde perdieron la vida Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y senador.

El secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, reveló el inédito audio en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y afirmó que la investigación del incidente donde perdieron la vida Martha Erika y Moreno Valle será “absolutamente transparente”.

“En el momento en que se tenga el dictamen, habrá una total transparencia y se irá informando. No habrá ocultamiento de nada… Hay una costumbre de reservar las comunicaciones en tanto no se tenga el dictamen final del accidente… No habrá maquillaje de nada, todo será transparente en caso Puebla por instrucción del Presidente”, expresó el funcionario en la conferencia de AMLO.

En el documento oficial presentado por el ingeniero Carlos Morán se observa el registro de los últimos mensajes entre el piloto del helicóptero, donde viajaba Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, y la torre de control previo al accidente.

Según la explicación, a las 2:35 PM se tuvo la última comunicación con el piloto, a las 2:39 comenzó a buscarse nuevamente la comunicación y a 2:49 comenzó la alerta.

Morán afirmó que se espera que a finales del 2019 se tenga información definitiva para conocer que provocó el accidente donde murieron los políticos y esposos, Martha Erika y Moreno Valle.

También revelaron que el helicóptero salió del jardín de una casa privada de un empresario y hasta el momento no se tiene registro de algún elemento agresivo en contra de la aeronave donde viajaba la gobernadora de Puebla y su esposo.

El motor y rotirs comenzarán a ser analizados a partir de marzo por los diversos laboratorios en Canadá y Estados Unidos, dijo.

AUDIO INEDITO DEL ACCIDENTE

Transcripción del inédito audio del accidente aéreo.

A continuación se transcribe las horas y las comunicaciones entre el piloto del helicóptero, donde viajaba Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, y la torre de control:

20:34:17 helicóptero: torre Puebla buen día del extra Alfa bravo Óscar noviembre saliendo del triángulo por le eeh radio capital en la ciudad de México

20:34:35 torre: bravo Óscar noviembre treinta veintisiete llamar a dos millas antes para cruzar la estación.

20:35:05 sin identificar: torre

20:35:16 torre: bravo Óscar noviembre me copio

20:35:20 helicóptero: perdonenos es que reencendimos el radio eh no te copie ahora nos encontramos eh a seis punto seis millas del aeropuerto eh y vamos por radio capital

20:35:36 torre: bravo Óscar november con treinta veintisiete qnh sin tráfico llame cruzando sobre la estación

20:35:40 helicóptero: treinta veintisiete sin tráfico te llamamos cruzando la estación bravo Óscar noviembre.

20:39:29 torre: bravo Óscar november ya pasó la estación

20:39:49 torre: bravo Óscar november de torre

20:40:08 torre: bravo Óscar november de torre

20:40:54 torre: bravo Óscar november de torre

20:41:28 torre: bravo Óscar november de torre

20:42:01 torre: bravo Óscar november de torre

20:43:02 torre: bravo Óscar november de torre

20:44:01 torre: bravo Óscar november de torre

20:44:59 torre: bravo Óscar november de torre

20:46:47 torre: bravo Óscar november de torre

20:49:11 torre: bravo Óscar november de torre