Revelan VIDEO clasificado del asesinato de Luis Donaldo Colosio

Por unanimidad en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el video no editado del 23 de marzo de 1994 cuando fue asesinado el candidato a la presidencia de México Luis Donaldo Colosio fue desclasificado.

El video del asesinato de Colosio fue clasificado en noviembre del 2000 hasta 2035, pero en octubre del 2018 un ciudadano solicitó al pleno del INAI el video casset del impactante momento que marco la vida política de México.

Antes de que el video, identificado como BTC 01 y titulado “Atentado a Lic. Colosio”, sea aceptado desclasificarse por el INAI, la PGR se había negado en diversas ocasiones afirmando que sería “un riesgo real demostrable por que se expondrían las líneas de investigación” del asesinato.

“El comisionado del INAI Joel Salas en su proyecto refirió que el video no daba cuenta de las líneas de investigación de la PGR a pesar de que las investigaciones no han concluido, por lo que no se verían afectadas”, afirmó en exclusiva el Sol de México.