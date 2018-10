Retrato hablado de presunto asesino de escolta de Norberto Rivera; coincide con los rasgos físicos de un hospitalizado

La Procuraduría de la Ciudad de México difundió este lunes, el retrato hablado de uno de los presuntos asesinos de un escolta en casa del cardenal Norberto Rivera.

El retrato fue elaborado con el apoyo de un testigo de los hechos y las imágenes de las cámaras de seguridad localizadas en el domicilio, ubicado en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón.

La dependencia precisó que el retrato hablado coincide con las características de un individuo que fue ingresado ayer con tres heridas de bala en un hospital del municipio de Naucalpan, Estado de México, y que ya se encuentra custodiado por elementos de la Fiscalía mexiquense, a solicitud de la PGJCDMX.

El hombre hospitalizado fue identificado como Pavel, de 33 años, complexión media, de aproximadamente 1.73 metros de estatura, cabello corto y tez morena clara.

La Procuraduría capitalina trabaja en la elaboración de los retratos hablados de los otros dos participantes más, que huyeron tras el homicidio.

Aproximadamente a las 15:00 horas, dos hombres llegaron al domicilio de la Arquidiócesis de México en la calle de Camelia y Francia y al llamar para entregar sun supuesto paquete dispararon contra el guardia de seguridad, dándose a la fuga a bordo de dos camionetas que fueron captadas por el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México

En tanto, escolta del Cardenal Norberto Rivera falleció el domingo por la tarde al recibir varios impactos de bala en el pecho, rostro y pierna.

Reportes preliminares de la policía capitalina detallaron que el custodio pertenecía a la Policía Bancaria e Industrial y tenía 20 años de servicio en la corporación y fue identificado como José Javier Hernández Nava de 41 años de edad.

La víctima fue trasladada a un hospital privado de la colonia Roma, pero debido a las lesiones provocadas en la cara, pecho, tibia y peroné falleció al llegar al nosocomio.

A los pocos minutos de ocurridos estos hechos, llegó Raymundo Collins, secretario de Seguridad Pública capitalina quien se entrevistó directamente con Rivera por espacio de media hora, aseguró que el Arzobispo Emérito nunca estuvo en riesgo y no quiso confirmar que se tratara de un atentado.

"No podemos decirlo, no podemos definir que sea un atentado, ya estuve platicando con el Cardenal desde el momento en que llegué, minutos después del evento, el Cardenal estaba en el fondo, adentro de su casa, no estuvo en riesgo, está impactado por la noticia y más cuando era una gente cercana a su protección”, dijo Collins al salir del lugar.