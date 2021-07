Resultados UNAM Licenciatura 2021 ¿Qué hago si no me quedé?

Este viernes 16 de julio se dan a conocer los resultados UNAM Licenciatura 2021, por lo que la Universidad Nacional Autónoma de México publicará los resultados del examen de admisión 2021 a nivel licenciatura, lo que ha dejado impacientes a los estudiantes.

Los resultados del examen a licenciaturas se pueden consultar a través de la página de la Dirección General de Administración Escolar en el apartado de Admisión, aunque los usuarios deberán ser pacientes ya que el sistema suele saturarse por la demanda de aspirantes.

En La Verdad Noticias te compartimos el pasado mes de febrero que debido a la pandemia por COVID-19, la UNAM suspendió examen de admisión a licenciatura, pues el examen de admisión se realizó en el Estadio Olímpico Universitario en una sola fecha.

Resultados UNAM Licenciatura 2021

Resultados UNAM Licenciatura 2021 disponibles en la página web

Cabe mencionar que los resultados del Concurso de Selección Licenciatura 2021 para ingresar a las licenciaturas que se imparten en el (SUAyED) en sus modalidades abierta y distancia también pueden ser consultados en línea.

Los usuarios deben seguir algunas recomendaciones para la consulta, no deben ingresar antes de que inicie el proceso, ya que no encontrarán información, por otro lado no deben consultar al mismo tiempo el mismo nombre del aspirante ya que el sistema se saturará.

El usuario deberá leer el texto de la publicación de resultados, posteriormente debe ingresar en “Ingreso a Licenciatura”, en Concurso de Ingreso, seleccionar “Concurso de Selección a Licenciatura 2021” y luego ubicar la sección de resultados.

Si la página se encuentra saturada, lo recomendable es intentarlo en unas horas, debido a que el sistema se satura, por otro lado, el sistema se apertura el 16 de julio y se cierra el 23 de julio a las 23:59, por lo que solo en ese período los estudiantes podrán consultar el resultado.

Si el aspirante fue seleccionado tras los resultados UNAM Licenciatura 2021 tendrá que contestar un examen diagnóstico de inglés, pues solo es una prueba para conocer el conocimiento del aspirante, por lo que no afecta el resultado del examen de selección a alguna licenciatura.

Recordamos que la UNAM arrancará el nuevo ciclo escolar el 9 de agosto, aunque dieron a conocer que los alumnos podrán volver a las aulas de manera voluntaria, para evitar el contagio por la enfermedad COVID-19.

Los aspirantes que no lograron entrar a la universidad, pueden buscar otras opciones como una escuela privada, pues hay algunas escuelas que ofrecen descuentos a las personas que realizaron el examen de ingreso a la UNAM.

¿Cuál es la mejor carrera para estudiar en la UNAM?

Una de las mejores carreras de la universidad es Medicina

Las mejores carreras para estudiar son: Medicina (Médico Cirujano), Ingeniería en Computación (Informática), Ciencias Ambientales, Negocios Internacionales, Contaduría, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas y Matemáticas para la Computación, Ingeniería Civil y las Ingenierías: Industrial, Petrolera y Mecánica.

Por lo que los aspirantes que presentaron para alguna carrera, podrán acceder en la página web de la UNAM para consultar resultados UNAM Licenciatura 2021 tras haber presentado el examen de admisión.

