Restos del METEORITO caído en Tamaulipas son ofertados en un MILLÓN de pesos

El presunto meteorito que habría caído durante la noche de este martes en Tamaulipas y Monterrey ha provocado gran interés por parte de los pobladores quienes vivieron de cerca el hecho, sin embargo, para algunos este fenómeno ha sido su mejor oportunidad para emprender.

O al menos, eso fue lo que se dejó ver en redes sociales en donde algunos "vivos" han tomado una decisión irreverente, pero que puede salirles como la mejor osadía de su vida al ofertar los restos del meteorito.

Algunas personas que cuentan con restos del supuesto meteorito comenzaron en redes sociales a ofertar desde los supuestos restos de este fenómeno hasta la ceniza que habría generado este hecho.

Los restos del meteorito son ofertados en grupos de ventas

Hasta un millón por parte del meteorito

Un usuario de redes sociales dio a conocer como un sujeto publicó una oferta de un millón de pesos para la persona que quisiera adquirir ese resto del meteorito caído en Tamaulipas.

La situación parece irreal, pero no, es verdad que existe esta oferta dentro del mercado de las redes sociales para adquirir este resto del meteorito que habría caído este martes por la madrugada.

Pero no te preocupes, no es la única oferta que existe en el mercado, hay algunas que son más económicas, pero no por ello también causan mucha curiosidad.

Otro usuario publicó en sus redes sociales "vendo ceniza de meteorito, 3 mil 800 pesos la pala de ceniza, que no se la ganen", sin duda, la “oferta” de este fenómeno causó gracia en redes sociales.