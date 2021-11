Restaurante Pujol ¿Culpable de enfermar a integrante de Disclosure?

Disclosure es el afamado dúo electrónico de Reino Unido que recientemente causó polémica con el restaurante Pujol por enfermarse uno de ellos y ahora ha aclarado que feo lo que sucedió.

Hay que destacar que recientemente la banda británica canceló su participación el Corona Capital 2021, pues se mencionó que fue a raíz de que uno de sus miembros sufriera una infección estomacal.

La noticia tuvo más relevancia debido a que se supo que el famoso dúo había estado una noche anterior en el restaurante Pujol de Polanco en la Ciudad de México, lo que ocasionó una serie de críticas al lugar, considerado uno de los mejores restaurantes de México.

Resulta que Disclosure a través de su cuenta de Twitter fue quien daba la noticia, lo que no fue del agrado de sus fanáticos, y que se sumó a las demás cancelaciones que ya habían sido confirmadas.

"Lamentamos mucho haber tenido que cancelar esta noche en el @CoronaCapital de México, estoy en cama con oxígeno y con una infección de estómago bastante grave”. Decía en mensaje de la banda, que también agregó:

“Nada agradable. He intentado todo lo que pude hacer para que esta noche suceda, pero estoy demasiado enfermo".

Por si fuera poco compartieron una foto donde se ve al integrante Guy Lawrance con el oxígeno y algunas botellas de agua en el tocador, demostrando cómo estaba imposibilitado para el evento.

Los mexicanos no perdonaron, y después de que trascendiera que comió en el restaurante, usuarios comenzaron a lanzar críticas contra del cotizado restaurante Pujol e incluso a poner malas críticas en internet; sin embargo, la misma banda salió en defensa del lugar:

"No fue por el Pujol. Fui con 5 personas y todos estaban bien. Fue por una bebida con mal hielo. Además... no me morí".