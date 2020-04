Responsables del choque en Metro Tacubaya enfrentarán juicio en libertad

Los dos trabajadores del Metro de la CDMX involucrados en el choque de dos convoyes en Metro Tacubaya seguirán su proceso en libertad por orden de un juez de control, quien consideró que el delito por el que se los juzga no amerita prisión preventiva.

Alan Omar “N”, conductor que chocó contra un convoy estacionado, y María Maricela “N”, reguladora, fueron detenidos durante esta semana y se les inculpa por el delito de homicidio culposo, según reportó la Fiscalía de la Ciudad de México.

Homicidio culposo en Metro Tacubaya

La defensa de ambos trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) obtuvo una respuesta positiva a su solicitud de ampliación del plazo constitucional para determinar su situación legal, que pasará de las 72 a las 144 horas a partir de su detención.

El conductor del convoy y la reguladora de la central del Metro fueron detenidos por separado y enfrentan cargos por homicidio culposo, lesiones y daño a propiedad

Los responsables por la muerte de un hombre y múltiples personas heridas no serán sometidos a la medida de prisión preventiva. El juez determinó que tendrán que presentarse cada 15 días a firmar y no podrán salir del país no acercarse a las familias de las víctimas directas e indirectas.

Consta en la carpeta de investigación que ambos son responsables del homicidio de José Adán “N”, y de las lesiones a seis personas, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX los acusa de homicidio y lesiones culposas y daño a propiedad.

#PorSiTeLoPerdiste

����

El conductor involucrado en el accidente de metro #Tacubaya ha sido detenido bajo 3 cargos en su contra. https://t.co/qawR8NRYw7 — El Tecolote Diario (@TecoloteDiario_) April 11, 2020

La encargada del puesto central del control del Metro fue detenida en la alcaldía Venustiano Carranza y estaba recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa María Acatitla, y el conductor del convoy fue asegurado en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, y se encontraba detenido en el Reclusorio Norte.

Te puede interesar: Choque de trenes en Metro de la CDMX se debió a errores humanos: FGJCdMx

El pasado 31 de marzo, las autoridades capitalinas determinaron, tras una investigación y peritaje previo, que el choque de los dos trenes fue resultado de omisiones al manual de procedimientos y seguridad, en los que incurrieron el conductor y la reguladora.