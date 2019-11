Residente del IMSS en Querétaro intentó SUICIDARSE por acoso laboral

Una médico residente intentó quitarse la víctima al ser víctima de acoso laboral por la Jefa del Área de Servicio y la Jefa de Enseñanza; los hechos ocurrieron en el Hospital Regional General 1 de Querétaro. La víctima quedó con secuelas de amnesia tras haber recibido seis sesiones de Terapia de Electrochoques (TEC) en la unidad de Psiquiatría del Centro México “Siglo XXI” del estado.

Este es un procedimiento agresivo, por lo que primero iniciaron tratándolo con antidepresivos, pero sus deseos de suicidarse continuaron; intentó arrebatarle la vida consumiendo pastillas, no sin antes intentar ahorcarse e incluso, se quiso cortar las venas.

De acuerdo con las mismas palabras del residente del IMSS en Querétaro, primero tuvo que hacerse un lavado gástrico, la tenían amarrada y sedada, “después me empezaron a hacer el TEC. Me dieron seis sesiones. Yo perdí todos mis recuerdos. Ya después empecé a recordar” los médicos que la atendían, la ayudaban a recordar su nombre y todos sus datos, incluso le informaron que trató de suicidarse. “En el Hospital de Querétaro me habían maltratado, que habían tenido mucho acoso laboral contra mí”, dijo la joven durante su hospitalización dada entre septiembre y octubre.

La residente dijo para Sin Embargo, que tras el TEC, podía equivocarse en las fechas, pues quedó con “problemas de memoria”, aunque compartió documentos de internamiento que consta su declaración.

Así mismo, mostró las quejas que logró presentar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a la Secretaría de la Función Pública de Educación, Investigación y Políticas de Salud, por acoso laboral. Estas acciones, las realizó durante el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, pero no fue atendida.

La residente agregó que los profesores y alumnos, están en una campaña de la Coordinación de Educación en Salud que se da en redes sociales. “se capacita a personal médico con cursos de buen trato y herramientas para la igualdad, equidad y género”.

Por su parte, el IMSS indicó que una de las prácticas psiquiátricas más antiguas, es la Terapia de Electrochoque, y se le aplica al paciente con anestesia suave a través de electrodos colocados en el hemisferio izquierdo y derecho de la cabeza del paciente y se hace una descarga eléctrica que vaya de acuerdo a la edad para generar una convulsión que dura entre 20 y 40 segundos.

El IMSS agregó que un efecto secundario, es la pérdida de memoria reciente, misma que disminuye al “espaciarse las sesiones”.

Por tal motivo, la víctima de acoso laboral, no recordaba nada. Todos los días tenían que explicarle lo que había pasado y revisaba sus pertenencias y celular para ver si encontraba algún dato importante que la ayudara.

“Ahorita tengo depresión, secuelas de amnesia, pero ya no me quiero suicidar” se dijo triste por todo lo que ha perdido. “tengo que empezar de nuevo”.

Te podría interesar: Tacos evitan que un joven se suicide en CDMX

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dijo a Sin Embargo que hay importante elemento actualmente en el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo que se acaba de firmar justamente.

Únete a nosotros en Instagram