Rescate de mineros llevará de 6 a 11 meses; familiares no aceptan

Familiares de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete informaron que las autoridades de Protección Civil nacional les dijeron que el plan de rescate se tardaría de 6 a 11 meses.

Un grupo de familiares aseguran que la directora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, les informó que la mejor opción era realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina desde la superficie. Sin embargo, estos trabajos tardarían hasta 11 meses.

A través de videos compartidos por los medios que se encuentran en la zona de rescate, se logra apreciar que los familiares están en total desacuerdo con el nuevo plan que contempla la liberación de los 10 trabajadores.

“No queremos la opción del tajo": dicen los familiares de mineros

Familiares de los 10 mineros atrapados en el pozo de carbón de Sabinas, Coahuila, se reunieron con Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, quien les dio a conocer que el rescate llevará de 6 a 11 meses y que el método para sacarlos será mediante tajos a cielo abierto pic.twitter.com/mT1PJaKVF7 — Azucena Uresti (@azucenau) August 25, 2022

“No queremos la opción del tajo, queremos que vean otras opciones. Les dijimos que de plano no. Nos dijeron que es lo único que pueden hacer. Nos trajeron con mentiras que ya iban a taponear, que ya tenían el cemento. Les dijimos que no. Queremos que nos los entreguen y no se tarden”, comentó Juani Tijerina, hermana de uno de los mineros atrapados.

También mencionaron que les ofrecieron una indemnización, pero las familias dijeron que se niegan a aceptarla sin que antes les entreguen a sus trabajadores atrapados desde hace tres semanas.

“No sabemos cómo estén ahorita menos de 6 a 11 meses”, criticó una señora.

Te puede interesar: Exigen destitución de la coordinadora nacional de Protección Civil.

¿Qué pasó en la mina de Coahuila?

Un total de 10 mineros quedaron atrapados en Coahuila

Un socavón terminó sepultando a 10 trabajadores en una mina del municipio de Sabinas, Coahuila. Las labores de búsqueda y rescate se han demorado por varios días pero las autoridades no pierden la esperanza de salvar a los 10 trabajadores atrapados.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram