Rescatan ministeriales a 60 perritos en Michoacán

Por medio de una orden de cateo, elementos ministeriales rescataron esta tarde a 60 perros que permanecían en condiciones insalubres en el interior de una vivienda en Uruapan, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, realizó actuaciones en el inmueble en relación con posibles hechos constitutivos del delito de crueldad animal.

Indicó que esta acción derivó de una noticia que hacía referencia a que, en una vivienda ubicada en la calle Prolongación de Veracruz de la colonia Colorín Norte, habitaban varios perros en condiciones deplorables, lo que dio origen a la integración de una carpeta de investigación.

Perro rescatado en Michoacán por maltrato

La Fiscalía recato a 60 perros que vivian en malas condiciones

La FGE informó que durante el operativo fueron asegurados 60 ejemplares; además anunció que se continuará con las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, se explicó que las autoridades municipales lograron ubicar la vivienda gracias a una denuncia ciudadana, pero la ubicación exacta de ésta se mantiene bajo reserva.

La regidora de Medio Ambiente de Uruapan, Tzesi Equihua, dio a conocer que la dueña de los animales primero dio refugio a un perro y luego a decenas más hasta que no pudo proporcionarles las atenciones requeridas.

En un video que la edil compartió en su perfil de Facebook, se observa a los animales visiblemente sucios y asustados en el momento en que son subidos a una camioneta.

“Tal vez no les faltó alimento, tal vez no les faltó un techo donde resguardarse pero lo que sí es que no es lo más idóneo que estén tantos perritos peores que abandonados, en condiciones deplorables. Esto llegó a asombrarnos ”, dijo la regidora.

TE PUEDE INTERESAR: Emotivo RESCATE de perrito; casi muere QUEMADO durante incendio en CDMX (VIDEO)

Mantén limpia y vacía tu pileta para evitar que se convierta en un criadero de mosquitos. pic.twitter.com/Jy0NNgF78S — Gobierno Michoacán (@GobMichoacan) November 11, 2020

Equihua explica que la propietaria del inmueble, quien tenía problemas psicológicos, quería evitar que los animales estuvieran en la calle. Sin embargo, la vivienda estaba en condiciones insalubres con basura, moscas, ratas, cucarachas e incluso los perros tenían gusanos en sus patas.