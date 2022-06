Rescatan a madre e hija de la corriente de agua tras lluvias en Zapopan

Quedaron atrapados en las inundaciones.

Las fuertes lluvias que azotaron en Jalisco la tarde del lunes dejaron severas afectaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara así como en Zapopan, en donde los equipos de emergencia rescataron a una madre e hija que quedaron atrapadas en medio de la corriente de agua.

Bomberos de Guadalajara informaron que tras las lluvias se recibieron reportes de casos vial, inundaciones, caída de árboles, autos varados y desesperación entre los automovilistas que buscan cruzar entre las calles inundadas.

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco en coordinación con Protección Civil y los cuerpos de Bomberos atendieron a las emergencias, entre estas al rescate de personas atrapadas en vehículos y zonas vulnerables.

En Zapopan, madre e hija quedaron atrapadas

Los cuerpos de emergencia de Zapopan prestaron principal atención a una camioneta Volkswagen Tiguan en color blanco se encontraba atrapada en medio de la corriente, en el que viajaban una mujer y su pequeña hija de 2 años.

La conductora y la menor fueron rescatadas en el cruce de Periférico y avenida Tesistán, en la colonia la Tuzania, en tanto, el vehículo fue liberado de la zona por los elementos de Bomberos municipales.

Situación similar se registró en la Zona metropolitana de Guadalajara en donde dos personas quedaron atrapadas en una caseta de vigilancia en la Avenida Juan Gil Preciado. El agua superó los 40 centímetros dejando graves inundaciones y provocando daños en equipo de cómputo y dos naves industriales.

¿Cómo va a estar el clima en Guadalajara?

Para la noche se continuarán los cielos nublados con temperaturas de 24° C

El clima de Guadalajara para este 7 de junio, Jalisco tendrá intervalos nubosos a las 8:00 horas con una temperatura de 18° C. Para la tarde se esperan cielos nublados con temperaturas de 30° C y una sensación térmica de 29° C. Para la noche se continuarán los cielos nublados con temperaturas de 24° C, se espera que la puesta del sol para hoy martes sea a las 20:32 horas, según el reporte del SMN.

