Requisitos para recibir un préstamo de FONACOT

Solicitar un présamo ante el FONACOT es mucho más fácil de lo que parece, claro, tomando en cuenta que la empresa para la que trabajas está afiliada a insta institución, pues de lo contrario, no podrás acceder a este servicio, salvo que realicen el trámite.

En cuanto a los requisitos, éstos son:

Recibir ingresos a partir de un salario mínimo zona central en adelante, sin incluir prestaciones.

Contar con una edad mínima de 18 años.

Contar con una antigüedad de empleo mínima de seis meses (para eventuales en dos o más Centros de Trabajo).

Laborar en uno o más Centros de Trabajo afiliados ante el Instituto FONACOT.

Número celular para llamada de validación en el momento.

Contar con mínimo dos referencias personales.

Correo electrónico personal.

Simulador de préstamo de FONACOT

Si antes de realizar tu préstamo te gustaría saber cuánto te pretstarán y cómo podrás ir manejando tus finanzas, puedes acceder al simulador de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) únicamente accede a la página oficial y ¡manos a explorar!

¿Cuánto tiempo tarda en caer el depósito de FONACOT?

Una vez que el FONACOT haya aprobado tu crédito y se te haya notificado que el trámite se realizó con éxito, la institución te depositará el dinero de tu préstamo en un lapso máximo de 48 horas, así que no tendrás que preocuparte por la liquidez inmediata.

¿Qué pasa si pago antes FONACOT?

Si tu método de pago era vía descuento de nómina, al terminar de pagar se te dejará de descontar dinero de la misma. Recuerda que tienes derecho a revisar si tienes saldo a favor, pues independientemente del motivo, no querrás pagar de más, en cualquiera de los casos, cuando liquides tu deuda, puedes comunicarte con el FONACOT para cerciorarte de que no debes nada y no te deben nada, para que en un futuro cuando quieras solicitar otro crédito, todo esté en orden.

