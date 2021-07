La Guardia Nacional se ha convertido en la dependencia de la ley más grande de México, la cual entró en vigor tras el inicio del sexenio de AMLO, miles de mexicanas y mexicanos decidieron enlistarse, y si estás pensando lo mismo, te compartiremos los requisitos para la Guardia Nacional que necesitas.

Tanto hombres como mujeres son admitidos en la dependencia, y aunque es más común ver a elementos masculinos, también existen puestos igual de importantes para las mexicanas por lo que a continuación te mencionaremos los requisitos que necesitas si quieres entrar.

Después de que el presidente anunció sus planes de incluir a la Guardia Nacional en la SEDENA, las mujeres tendrían mejores oportunidades perteneciendo a las filas de la organización, y si estás interesada, no te puedes perder esta nota que tenemos para ti.

Requisitos para la Guardia Nacional para mujeres

Los requisitos pueden entregarse en la convocatoria de este año

Nadie dijo que un puesto en la Guardia Nacional es exclusivo para los hombres, pues también las mujeres pueden formar parte de la organización, y si estás pensando acudir a la convocatoria de este 2021, te informaremos sobre los requisitos que necesitas si deseas ingresar.

Debes ser mexicana de nacimiento, presentar tu carta de antecedentes no penales, ser soltera y no vivir en concubinato, poseer un índice de masa corporal de 18.5 a 27.9, no pasar de los 30 años, medir por lo menos 1.55 metros, no haber pertenecido a otra organización de la ley, sin perforaciones, a excepción de las de las orejas,

Próxima convocatoria para la Guardia Nacional

La convocatoria 2021 sigue abierta hasta el 31 de octubre

Te informamos en La Verdad Noticias que si estás pensando alistarte en la Guardia Nacional, la sedena abrió una convocatoria para mujeres a partir del 30 de abril y tienes hasta el 31 de octubre para registrarte, teniendo una gran posibilidad si cumples con todos los requisitos solicitados.

Asimismo, presentaron una gran cantidad de puestos a los que puedes aspirar, con sueldos que van desde los $16,000 pesos dependiendo del cargo que desees ocupar, el monto aumentará, y muchas mexicanas ya han enviado su solicitud, por lo que si lo estás pensando, aún tienes oportunidad.

¿Cuánto tiempo dura el adiestramiento de la Guardia Nacional?

La Guardia Nacional te prepara para el cargo en 10 semanas

Te informamos que para ser un miembro activo de la Guardia Nacional debes tener cierto tipo de entrenamiento, el cual cursarás en la dependencia, donde podrás adquirir todas las aptitudes y conocimientos necesarios para pertenecer en un periodo de 10 semanas, que es lo que dura el adiestramiento.

Cabe mencionar que los requisitos para la Guardia Nacional no son difíciles de conseguir, por lo que si quieres colaborar para frenar la violencia en el país ingresando a las fuerzas de la organización, pon tus papeles en regla y acude a tu módulo más cercano para solicitar tu ingreso.

