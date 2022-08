Reprobó AMLO uso de helicóptero de Semar para trasladar a mascota de Los Olmecas

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no está de acuerdo en que se haya utilizado un helicóptero de la Marina (Semar) para transportar a la mascota del equipo de beisbol Olmecas de Tabasco, al estadio “Tumbapatos” del municipio de Macuspana, natal del Ejecutivo federal, durante el arranque del primer partido de playoffs contra los Tigres de Quintana Roo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que este viernes por la mañana le informó sobre este asunto el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, y garantizó que más tarde se dará una explicación sobre la utilización de la aeronave.

“Hoy me informó el almirante, yo creo que más tarde van a informar sobre este asunto”, dijo.

“¿Pero usted esta de acuerdo con este uso?”, se le preguntó al mandatario. “No, no, pero ya les van a explicar por qué se realizó esto. No estoy de acuerdo, claro que sí estoy a favor del beisbol y del deporte en general. Sé que hay mucha pasión por el deporte y que bueno, está en la final (Los Olmecas de Tabasco), por eso fue lo del helicóptero, porque estaba iniciando el playoff, están los juegos finales de la Liga Mexicana de Beisbol”.

"Tampoco a favor de aviones militares en Juegos de las Estrellas en EU"

AMLO manifestó que tampoco está de acuerdo con que se usen aviones de las Fuerzas Armadas en EU en eventos deportivos.

“Una vez fui con Beatriz a un Juego de Estrellas a San Diego y yo estaba con la boca abierta porque me gusta mucho, mucho el beisbol y todavía lo juego y ya saben ustedes porque ya lo he dicho que todavía bateo arriba de 300. "Y nos fuimos a este Juego de Estrella a San Diego, entonces hay una ceremonia antes de que empiece el juego de Estrellas y pasan los aviones, creo que de la Marina, y le pregunto a Beatriz al final -yo estaba feliz - ¿Qué te gustó más? Me dice `los aviones", recordó antes de retirarse.

¿Quién es el dueño de los Olmecas de Tabasco?

Como se ha dado a conocer en La Verdad Noticias, los Olmecas de Tabasco son un equipo deportivo de la Liga Mexicana de Béisbol con sede en Villahermosa, Tabasco, México.

En 1990, la franquicia sufrió un cambio de dueño y también una renovación total. El popular "Beto" Tapia decide Alejarse de la escena beisbolera profesional y otros apasionados del "Rey de los deportes", en este Caso don Diego Rosique Palavicini y Carlos Elías Dagdug, toman las riendas y el mote cambia a "Olmecas".



