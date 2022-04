Reportes de abuso sexual infantil aumentaron casi 500% en un año en México

Durante el 2021 se registró un aumento del 496% de los reportes de abuso sexual infantil, según publico el Consejo ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Fue a través del informe titulado “Créeles, siempre dicen la verdad” donde se reveló dicha cifra, pues indicaron que en 2020 se presentaron 80 reportes de abuso sexual a menores de edad, lamentablemente la cifra aumento en 2021 con 477 casos reportatos, mientran que en el primer trimestre de este 2022 ya se han registrado 113 casos.

El reporte especial “Créeles, siempre dicen la verdad”, reveló que en siete de cada diez casos el agresor es un miembro de la familia, y el 72% de los abusos ocurrieron en el hogar de la víctima.

“Miles de niñas y niños son abusados sexualmente, en la inmensa mayoría de los casos, por personas muy cercanas, que debían haber sido quienes las y los cuidaran”, indicó Salvador Guerrero Chiprés, el consejero presidente.

Victimas no denuncian por falta de apoyo familiar

Gran parte de los abusos se dieron en casa de las víctimas

En el 90% de los casos reportados la víctima es una niña, pero esto no quiere decir que los niños no sufran violencia sexual, sino que se cree que denuncian con menor frecuencia. El informe apunta a que la baja cifra de niños que denuncian podría reflejar la cultura machista del país, que fomenta estereotipos como el que los niños “no lloran, no se quejan, ni revelan sus sentimientos”.

Aunado a esto, el 27% de las personas no quieren denunciar por falta de apoyo o respaldo familiar; el 20% solo busca apoyo psicológico, mientras que solo el 7% habla sobre el tema por primera vez.

Este informe se llevo a cabo gracias al anñalisis de los reportes de la Linea de Seguridad y el Chat de Confianza, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Tras la publicación del reporte, el consejero presidente llamó a los padres de familia, tutores y personas cercanas a los menores que crean las palabras de los niños, niñas y adolescentes para así protegerlos.

“Debemos creerles oportunamente e indicarles que no están solas ni solos, es acabar con el secreto y fortalecer el combate a la impunidad”, señaló.

Lamentablemente varios reportes indican que en todo el mundo aumentó de abuso infantil durante pandemia de COVID-19

Abuso Sexual Infantil ¿Qué es?

En muchas ocasiones el agresor suele ser una persona cercana al menor

Es un tipo de abuso infantil que incluye actividades sexuales con un menor. Un niño o una niña no pueden consentir de ninguna manera a participar en actividades sexuales.

El abuso sexual infantil se efectua cuando una persona, los obliga a tener contacto sexual a través de caricias, besos o tocamientos; a ver y escuchar pornografía o exhibir los genitales y/o a manifestar cualquier comportamiento de tipo sexual.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!