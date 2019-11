Reportan monedas falsas en México; Condusef emite recomendaciones para detectarlas

En México no sólo se ha detectado billetes falsificados por el crimen organizado, sino también monedas, especialmente, de cinco y 10 pesos; al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha emitido algunas recomendaciones para lograr detectarlas con mayor facilidad y no ser víctimas.

Dicha dependencia indica que los ciudadanos, lo primero que tienen qué hacer al obtener monedas,es fijarse en el peso, diámetro y espesor, y si se detecta, avisar a las autoridades correspondientes.

La Condusef indicó que en el país, las monedas de uno, cinco y 10 pesos suelen estar ensambladas a la perfección, por lo que son casi auténtica y al tocarlas, es un poco difícil no percibir ningún borde en la unión de los metales.

¿Te dieron una moneda y dudas de su autenticidad? Aprende a reconocer una moneda verdadera y una falsa con las siguientes recomendaciones. pic.twitter.com/ydP8Jy3OaP — CONDUSEF (@CondusefMX) 17 de noviembre de 2019

Explicó que el canto o borde de la moneda en México puede ser liso, con ranuras paralelas, o bien con una combinación de ambas, pero si presenta rebaba y otras irregularidades, son falsas.

Mira tus monedas

Condusef señala que el color de las modenas es único y no cambia durante toda su vida; resaltó que es importante saber que los metales en el país no tienen chapa metálica ni pintura sobrepuesta, por lo que no se decoloran.

Aunque, es obvio que al ser utilizadas diariamente, sufren un desgaste natural e irregular; en caso de tener un desgaste homogéneo o una falta de nitidez general en el grabado, hay toda la seguridad de que es falsa.

El tema es esencial, ya que se trata de un delito a nivel federal y se paga con una pena de hasta por 12 años de cárcel.

Estas son algunas de las especificaciones de las monedas que se usan en México

¿Cómo saber si realmente es falso?

Para un mejor análisis, se recomienda entregarselo al banco; los artículos 19 y 20 de la Ley Monetaria de México, indica que todos los bancos deben de recibirlos, pero ni ellos ni el usuario pueden perforar o marcar la moneda por dudar de su autencidad.

Únete a nosotros en Instagram