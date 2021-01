Reportan estable a doctora que convulsionó tras vacunarse contra el COVID-19

La Secretaría de Salud federal informó que, la doctora Karla Cecilia “P”, quien convulsionó después de recibir la vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica Pfizer BioNTech, se encuentra estable “y sin presencia de crisis convulsivas en las últimas horas”.

Por ahora, la doctora se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital de Alta Especialidad de Monterrey, Nuevo León.

Diagnostican encefalomielitis a doctora

El diagnóstico inicial de la médica originaria de Orizaba, Veracruz y quien labora en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Monclova, Coahuila, fue encefalomielitis, que provoca una inflación rápida del cerebro, reveló la Secretaría de Salud.

Agregó que Karla Cecilia cuenta con un antecedente de alergia al trimetroprim con sulfametoxazol, “que puede ocasionar cuadros graves e inclusive la muerte y se caracteriza, entre otras cosas, por erupciones cutáneas, angioedema y reacción anafiláctica.

“Con la evidencia científica disponible de los ensayos clínicos de la vacuna Pfizer-BioNTech BNT162b2 contra el virus SARS-CoV-2, ninguna persona había presentado antes encefalitis luego de la aplicación de la vacuna.

“Autoridades de salud representadas por la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia investigan el caso junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el protocolo ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización”, indica el comunicado.

En tanto, la familia de la médica llamó a las autoridades sanitarias a seguir estudiando las reacciones que presente.

“Al ser algo completamente nuevo, desconocido, que no había sido reportado para esta vacuna, no estamos afirmando que haya sido la vacuna, pero se tiene que esclarecer qué fue que se asoció a la aplicación de la vacuna, no estamos diciendo que efectivamente haya sido por eso, eso se tendría que estudiar para poderlo corroborar”, dijo Carlos Palestino, cuñado de la doctora.

