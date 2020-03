Reportan desaparición de maestra en en Salvatierra, Guanajuato

desaparece maestra guanajuato

María Guadalupe Piña lleva tres días desaparecida en la comunidad de Valencianita en Salvatierra, Guanajuato, en donde es maestra, reportaron sus familiares, quienes la buscan desesperados.

Padres, esposo e hijos son los que está tratando de dar con el paradero de la educadora, ya que la última vez que la vieron fue el 29 de febrero, cuando salió cerca de las 8:30 de la mañana de la colonia 15 de mayo en Salvatierra.

María Guadalupe Barajas Piña fue vista por última vez en el centro de #Salvatierra, #Guanajuato, el pasado 29 de Febrero.

Mujer dijo que regresaría a casa

La mamá de María Guadalupe aseguró que su hija: "tomó una combi al Centro porque queda un poco retirado. Me había comentado que iba a traer para almorzar pan y unos bisteces. Antes yo había salido a misa con su papá y más tarde salió su esposo con su niña al ensayo de escaramuzas".

Luego dijo que después de las 10 horas, al ver que no volvía, la llamó para preguntarle dónde estaba y ella le contestó que en la calle Pípila y que no tardaría, pero no regresó.

Maria Guadalupe Barajas Piña

Familiares informaron que su última conexión en WhatsApp fue a las 10:25 horas y su esposo trató de localizarla a su celular a esa hora en reiteradas ocasiones, pero jamás contestó.

Los parientes de María no tuvieron más información, por lo que decidieron reportar la desaparición de la docente a las autoridades. La "maestra Lupita", vestía pants azules y tenis. Además, trascendió que como característica tiene un tatuaje de infinito en la costilla derecha.