Reparaciones en Cutzamala continúan; CDMX y Edomex siguen sin agua

La falla de una pieza en el Sistema Cutzamala durante las primeras horas del restablecimiento ha hecho que se suspenda el bombeo de agua al Valle de México para suministrarla a la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Los expertos observaron que una de las nuevas piezas instaladas en el Sistema Cutzamala, conocida como la K invertida, sufrió un desplazamiento en su montaje, por lo que como medida de precaución detuvieron el suministro de agua para la CDMX y Edomex.

Con base en un análisis técnico de resistencia de materiales, ingenieros especializados que realizan las reparaciones del Sistema Cutzamala tomaron la decisión de cortar la pieza en su interconexión con la segunda Línea de Alta Presión para evitar un daño mayor a la estructura que comprometiera su integridad, lo que podría provocar en más días sin agua para la CDMX y Edomex.

Los trabajos en el Sistema Cutzamala tomarán de 36 a 40 horas

Los trabajos en el Sistema Cutzamala tomarán de 36 a 40 horas, con lo que el corte de agua al Valle de México se prolongará por ese mismo lapso de tiempo.

El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (CDMX), Ramón Aguirre, afirmó que la pieza en la que trabaja la Conagua, conocida como la K invertida, es compleja por lo que no se puede precisar el tiempo que tomará ajustarla en el Sistema Cutzamala.

"Se pone complicado, sobre todo porque la pieza con la que está trabajando Conagua es una pieza muy compleja, son actividades que no son de todos los días y que, por lo mismo los tiempos se pueden complicar. Así como en un principio se había anunciado que sería antes, no han terminado y esa es la preocupación, que no hay una certeza", dijo en entrevista.

Las reparaciones comenzaron el pasado 31 de octubre y ayer en la tarde, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que reinició el procedimiento de suministro en bloque a la Ciudad de México (CDMX) y al Estado de México (Edomex).

Así, se dieron por concluidos los trabajos de mantenimiento, aunque para la noche del domingo, las autoridades locales no tenían reporte de la reanudación del bombeo debido a la falla en una pieza en el Sistema Cutzamala.