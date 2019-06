Renuncias en gabinete, por visión distinta a la de AMLO



Algunas han tenido tal atención mediática que ha rebasado durante varios días la discusión pública; otras han pasado casi desapercibidas; ya sea por “motivos estrictamente personales” o por abiertas diferencias con otros funcionarios de la misma dependencia incluso del gabinete, las renuncias de varios ex funcionarios públicos en el actual régimen federal han puesto a prueba la cohesión y fortaleza del actual gabinete.

Pero independientemente de las razones argumentadas por los funcionarios que han salido del gabinete de la Cuarta Transformación, la población –a través de una encuesta aplicada por la firma “México Elige”, percibió que en un 54.4 por ciento, los funcionarios que han renunciado no coincidían con la visión de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras la renuncia, el ex titular del IMSS Germán Martínez Cázares señaló que “la calidad y eficacia en muchos servicios del IMSS dejan mucho que desear”.

En algunos de los casos y específicamente tras la renuncia del ahora ex titular del IMSS, Germán Martínez Cázares, el Presidente ha dicho que en el gabinete “no se tiene a nadie a la fuerza y que afortunadamente hay muy buenos servidores públicos en el equipo”.

A las renuncias ocurridas en el primer semestre de colaboradores del actual gabinete federal se suman las “versiones difundidas como rumores” de las posibles renuncias al gabinete de primer nivel del jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo y del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En los dos casos, las versiones que se manejaron con insistencia, fueron desmentidas y por ahora los funcionarios se mantienen en sus cargos.

Durante la encuesta de México Elige, otro segmento de la población, un 14.9 por ciento respondió que los funcionarios que han renunciado no estaban capacitados; un 11.6 por ciento dijo que las renuncias de los ahora ex funcionarios se debieron a escándalos y corrupción y sólo un 8.2 por ciento contestó que quienes dejaron el gabinete lo hicieron por que no eran cercanos al presidente Andrés Manuel López.

La Verdad hizo un repaso de los funcionarios que han dicho ‘adiós’ al gabinete federal:

Renuncia Clara Torres Armendáriz

La renuncia de esta funcionaria – que en efecto no era tan cercana al presidente López Obrador-, ocurrió a mitad de febrero de este año, precisamente cuando la polémica por el nuevo esquema de financiamiento federal para las estancias infantiles, -a través de las becas a madres de niños menores-, se dio a conocer para suplir la entrega directa de recursos a los propietarios de los establecimientos.

La salida de Torres Armendáriz de la Coordinación de Estancias Infantiles, fue aclarada por ella en medios: “si no había estancias, no tenía sentido seguir en el gabinete”, ya que según lo dicho por ella misma, le habían ofrecido otra posición dentro del equipo gobernante, solo que ella se sentía preparada para trabajar con guarderías. Se supo además de su desacuerdo de retirar el financiamiento público a las guarderías fundadas por la desparecida Sedesol.

Según el propio ex funcionario Simón Levy-Dabbah, su renuncia en la Sectur fue por motivos “estrictamente personales”.

Simón Levy-Dabba renuncia al gabinete

Simón Levy-Dabbah presentó la renuncia al cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría deTurismo (Sectur), el 12 de abril.

Según el propio ex funcionario, fue por motivos “estrictamente personales”. Extraoficialmente se supo que Levy-Dabbah no fue designado por el titular de la Sectur, Miguel Torruco para formar parte de su equipo y que la relación no era cercana.

Patricia Bugarín Gutiérrez deja el cargo

La ahora ex subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Patricia Bugarín, dijo adiós al gabinete federal el pasado 15 de mayo, también “por motivos estrictamente personales”.

Argumentó que se separaba de sus funciones para atender situaciones familiares y de índole de salud que la aquejaban e imposibilitaban a seguir en la institución.

Germán Martínez Cázares renuncia al IMSS

Considerada como la primer renuncia de primer nivel, la de Germán Martínez Cázares como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) planteada el 21 de mayo, fue también la más mediática debido a la carta en la que fundó los motivos de su salida y en la que dejó evidentes las enormes diferencias con “funcionarios” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), a los que señaló de tener "injerencias de esencia neoliberal”.

En su extensa misiva de renuncia, el ex titular del IMSS tuvo espacio para señalar que ‘la calidad y eficacia en muchos servicios del IMSS dejan mucho que desear” y que el Instituto "tiene retos, desafíos, extravíos y una enorme corrupción”.

La renuncia de Josefa González-Blanco a la titularidad de la Semarnat, más que renuncia pareció una huida del gabinete.

Josefa González Blanco dice adiós a Semarnat

Cinco días después, el 26 de mayo, el gabinete se volvió a cimbrar, aún no terminaba la polémica que despertó la salida del titular del IMSS y ya se producía otra baja, ahora la de la ex secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González-Blanco, que más que renuncia pareció una huida del gabinete.

Posiblemente la ex funcionaria chiapaneca encontró en la salida de Germán Martínez del IMSS el momento adecuado para materializar su propia caída argumentando un acto de prepotencia al haber retrasado una aeronave comercial para poder llegar a su destino sin contratiempos.

No obstante el desinterés de González Blanco por la Semarnat fue notorio desde que asumió el encargo; la dependencia que estaba programada para trasladarse a Mérida, Yucatán y de la que solo se abrió un módulo, fue escenario solo de dos visitas estilo “pisa y corre” de la bióloga.

La ausencia en las crisis ambientales, la del sargazo ocurrida en la Riviera Maya y la del aire, en México, en los días previos a que dejara el “barco”, son dos botones de muestra, de que la hija del ex gobernador chiapaneco Patricio González, tenía muchos intereses, menos el de trabajar por la preservación del medio desde la península yucateca.

Tonatiuh Guillén López renuncia al INM

En medio de una crisis migratoria y de las discusiones binacionales entre funcionarios de EEUU y México, ocurrió la renuncia de Tonatiuh Guillén López a la titularidad del Instituto Nacional de Migración en México (INM).

El gobierno federal se comprometió a reforzar sus controles de seguridad en la frontera sur para reducir la migración irregular y evitar que Estados Unidos impusiera un arancel del 5 por ciento a todas las mercancías mexicanas.

Posterior a la salida de Guillén López, fue el propio presidente López Obrador quien mencionaría que había sido el mismo quien ordenó los ajustes en los equipos de la comisión especial para los temas migratorios con Estados Unidos.

Guillermo García Alcocer deja al gabinete

Por tratarse de un ex funcionario “heredado” desde el sexenio anterior, la renuncia de Guillermo García Alcocer como comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya era un asunto que se veía venir, una “bola cantada” en términos populares, pues desde que se empezó a hablar del cambio de los comisionados, García Alcocer mostró su abierto desacuerdo y aunque su nombramiento estaba avalado por el senado para un periodo que finalizaría en abril de 2023, no aguantó presión y decidió dejar la dependencia el 15 de junio, aunque su carta de renuncia trascendió el 3 de junio.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO presidente hace reveladora confesión sobre cómo es gobernar

En el texto de renuncia admitió “que tiene una visión diferente a las de los nuevos integrantes de este organismo. Con mi salida quiero permitir que el sector se siga desarrollando, con los ajustes que se requieran a partir de esta nueva visión para que se alcance el objetivo común: un sector energético dinámico, con participantes públicos y privados, que siente la base para el desarrollo nacional", expresó.

NUMERALIAS

54.4 % de los encuestados señalan que los funcionarios que han renunciado no coincidían con la visión de gobierno de Andrés Manuel López Obrador

14.9 % respondió que los funcionarios que han renunciado no estaban capacitados

11.6 % dijo que las renuncias de los ahora ex funcionarios se debieron a escándalos y corrupción

8.2 % contestó que quienes dejaron el gabinete lo hicieron por que no eran cercanos al Presidente

Desbandada en gabinete de AMLO:

Torres Armendáriz, dejó a mitad de febrero la Coordinación de Estancias Infantiles

Simón Levy-Dabbah renunció el 12 de abril al cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística de la Sectur.

Patricia Bugarín Gutiérrez dijo adiós el 15 de mayo a la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Germán Martínez Cazares dejó el cargo de titular del IMSS el 21 de mayo

Josefa González Blanco renunció a la Semarnat el pasado 26 de mayo

Tonatiuh Guillén López abandonó la titularidad del Instituto Nacional de Migración en México

Guillermo García Alcocer, ex funcionario peñista, renunció como comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía