Renuncia jefa de vacunación en México, Miriam Esther Veras

Miriam Esther Veras Godoy, quien tenía a su cargo el programa de vacunación universal, presentó su renuncia como titular del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia) de la Secretaría de Salud,en plena época en que se aplica la vacuna contra el COVID-19 en el país.

El director general de Promoción de la Salud del gobierno de México, Ricardo Cortés, detalló que la renuncia de la doctora Miriam Esther Veras Godoy se dio por motivos personales, y negó que la exfuncionaria hubiera dejado la Secretaría de Salud por hallarse en descontento con el operativo para aplicar la vacuna contra la COVID-19, como publicó el portal LatinUS del periodista Carlos Loret de Mola.

“No es real (que no estuviera de acuerdo con el plan), todos estábamos muy entusiasmados, lo estamos. No es un operativo al que se estaba acostumbrado en el programa de vacunación, pero no es que ella estuviera en desacuerdo con la vacuna, ni con el operativo ni con nada. Tomó esa decisión sin estar en desacuerdo con nada”, afirmó Cortés Alcalá en rueda de prensa vespertina donde dieron a conocer detalles del proceso y de los casos de COVID-19.

“La doctora tenía un encargo importante, como el de cualquiera en ese operativo, y pues no deja un hoyo, simple y sencillamente la doctora toma esta decisión y seguiremos caminando con un operativo que tiene grandes retos. Lo que estamos haciendo es enfrentar esos retos y vamos a cumplir todas las metas que tenemos trazadas”, señaló.

Hoy fueron vacunados 5,378 trabajadoras y trabajadores de la salud como parte de la fase expansiva del Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2. Hasta este día suman 468,708 personas vacunadas.

De acuerdo con el funcionario, en los siguientes días el subsecretario Hugo López-Gatell decidirá quién quedará al frente del Censia y en La Verdad Noticias te daremos detalles.

El portal de Carlos Loret de Mola dijo que de acuerdo con “fuentes oficiales”, Veras Godoy, quien participó en la creación e implementación del esquema de vacunación contra Covid-19 en México, estaría en desacuerdo con cómo el gobierno federal implementó este plan.

