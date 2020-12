Renuncia Alfonso Romo a gabinete de AMLO

Poncho Romo se va del gabinete de AMLO al cumplirse el plazo de 2 años pactado

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia del Gobierno de México con Andrés Manuel López Obrador, renunció a su cargo, confirmó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el mandatario afirmó que Romo seguirá apoyándolo como enlace con el empresariado mexicano.

Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo. pic.twitter.com/V6EfLuFqjw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 2, 2020

“Seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado”, aseveró AMLO.

López obrador indicó que Romo planteó un escenario de apoyarle durante dos años, plazo que ya se cumplió, aunque dijo, seguirá haciéndose cargo de asuntos de la presidencia.

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”, dijo a AMLO en Twitter.

En diversos artículos de opinión, se señaló que Romo estaba “harto” de la cuarta transformación, lo que despertó especulaciones de su renuncia desde 2019, aunque siempre se negó.

Romo, quien estuvo ligado a la empresa de transgénicos Monsanto, apoyó a AMLO desde enero de 2017 y se convirtió en el coordinador de Proyecto de Nación 2018-2024.

Te recomendamos: Vacunación contra Covid-19 en México iniciará en diciembre, aseguró Marcelo Ebrard

Durante la campaña participó como Coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil.

Ocupó ese cargo hasta el 1 de diciembre de 2018, cuando AMLO lo nombró Jefe de la Oficina de la Presidencia

Más notas de México