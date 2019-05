Religiosos utilizaron la trata como bandera para enriquecerse



Un escándalo religioso-político saldrá a flote si el nuevo “Instituto para Devolver al Pueblo lo robado”, decide en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, investigar los comodatos, cesiones y concesiones que se otorgaron en sexenios anteriores con miles de bienes decomisados a la delincuencia organizada y que eran supuestamente “administradas” por el SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes), dependiente de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Uno de los departamentos adjudicados a la religiosa Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida como “Rosy Orozco”, ubicado en Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

Como se sabe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la incautación de uno de los departamentos adjudicados a la religiosa Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida con el alias, “Rosy Orozco”, con un valor superior a los 20 millones de pesos, como parte de las primeras acciones, pero sin más detalles sobre qué lo llevó a tomar tal decisión.

Ante esto, la diputada federal Adriana Dávila Fernández, desde hace más de dos años denunció el "modus operandi” de Rosy Orozco. Exigió una investigación a fondo, donde estarán involucrados desde ex presidentes, ex gobernadores, ex alcaldes, hasta otros funcionarios públicos con cargos actuales y en donde el pretexto fue “la trata de personas”, para que verdaderas fortunas incautadas a la delincuencia organizada se esfumaran.

Condominio del narco

Esta propiedad, informó Ricardo Rodríguez Vargas, quien encabeza esta nueva institución, será subastada, como ocurrió con los lotes de automóviles de lujo del gobierno anterior.

“Tiene todavía otra propiedad que creo que es de más alto valor y que estamos camino ya a su recuperación para también darle un destino para, en este caso sería para el consejo o la estrategia para las adicciones […] y vamos a recuperar una cuarta que tiene el esposo de Rosy Orozco, ya se la solicitamos para que, insisto, esto ya tenga un destino y puedan ser enajenadas”, insistió.

Inmueble ubicado en la Ciudad de México, con valor de más de 78 millones de pesos, adjudicado a Rosy Orozco.

Por su parte la legisladora Adriana Dávila Fernández, insistió sobre la red de corrupción que Orozco tejió en nombre de esa lucha, donde salen a flote extorsión, desvío de recursos, corrupción e impunidad

A decir de diversas fuentes, Rosy Orozco recibió de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Miguel Ángel Mancera Espinosa diversos contratos y apoyo político, también está el departamento y varias propiedades más.

El SAE a sus fundaciones le otorgó en contratos 13 millones 930 mil 333 pesos de 20015-a 2017 de acuerdo a la legisladora del PAN, la mayoría por adjudicación directa, y 16 millones 071 mil 861 pesos de donaciones nacionales e internacionales.

Calderón su protector

En 2010, La Verdad, expuso que en la misma Residencia Oficial de Los Pinos, un grupo de poderosos políticos cristianos, pusieron en evidencia al mismo Felipe Calderón Hinojosa, quien ordenó se le entregara en comodato a su guía espiritual, el pastor evangélico y en ese tiempo, director del INAPAM, Alejandro Lucas Orozco Rubio, la residencia del hijo del otrora Señor de los Cielos, Amado Carrillo Leyva.

Otro de los bienes localizados en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, entregados en comodato a la fundación de Rosy Orozco.

Cabe destacar que Calderón nombró como titular del SAE, a Héctor Orozco Fernández, pariente de su guía religioso, quien independientemente de la residencia incautada a Vicente Carrillo Leyva, en Lomas de Chapultepec, donde la pareja, según por “motivos de seguridad” se mudaron a vivir ahí, tras haber recibido 80% de descuento en la renta, le dieron otra en Tepepan que la usan como “albergue”, incautada al extinto narco Amado Carrillo Fuentes.

La mansión de acuerdo a información oficial está en Sierra Amatepec 137 y fue asegurada por la PGR el 2 de abril de 2009, al otro día de la captura de Carrillo Leyva, “El Ingeniero”, cuando hacía ejercicio en las inmediaciones de la mansión en que residía desde finales de 2007.

En este contexto, sale a relucir la carta que envió en enero de este año, el ex mandatario Calderón a AMLO, donde le dice que no tiene dinero para contar con seguridad privada, por lo que le solicita se le otorgue, lo mismo que a su familia.

Y es que con este manejo discrecional de los bienes decomisados a la delincuencia organizada, cualquiera tendría miedo, ya que hizo y deshizo con estas propiedades, de ahí que la concesión de escoltas del Ejército México a este personaje, quedan en entredicho por su propio peso.

Cabe resaltar que también este pastor religioso, a cargo del INAPAM en ese tiempo, fue de acuerdo a pesquisas oficiales, proveedor del gobierno federal.

Purificaron la mansión

La fastuosa residencia de las Lomas, todavía tiene una discreta vigilancia y el depositario supuestamente las usaría para actividades de la iglesia cristiana “Casa sobre la Roca”, de la que él y su esposa, son pastores, pero desde hace diez años la usan como residencia.

Alejandro Orozco dicen ha sido el enlace del gobierno con la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas, aprovechando la amistad e influencia que tuvo con Calderón, Margarita Zavala.



Se hizo pasar como representante del Papa

En este contexto, cabe resaltar que Rosy Orozco utilizó una fotografía que se tomó con el Papa Francisco, para hacerse pasar como su representante en México ante diversas instancias y solicitar recursos, de acuerdo a revelaciones extraoficiales de la Nunciatura y de otras fuentes.

Por su parte su cónyuge, Lucas Orozco, de acuerdo a datos oficiales, es proveedor del gobierno a través de la empresa de nombre Misión Carácter, que promueve principios y valores entre las corporaciones de seguridad pública, por lo que en su cartera de clientes, de acuerdo con su página de Internet, están la Presidencia de la República, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal. También vende estrategias de comunicación al PAN y al gobierno federal a través de la empresa True Multimedia, se destacó.



De acuerdo a datos de la Cámara de Diputados, la legisladora Rosy Orozco, dio como su domicilio oficial calle de Salaverry 935, colonia Lindavista, delegación Gustavo A. Madero, en el DF, pues como se sabe, ganó por elección el distrito 2 federal en esa demarcación hace más de diez años.

En esta vorágine, hay quienes aseguran que los más de 205 millones de dólares, propiedad del chino mexicano Zhenli Ye Gon, que fueron repartidos supuestamente entre la secretaría de Salud (SS), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial, en realidad fueron “botín de guerra” para el grupo de estos poderosos evangélicos, pues no existen reportes sobre su utilización en específico, por lo menos públicamente.

Impunidad oficial

La diputada federal Dávila Fernández dijo que desde la Comisión Contra la “Trata de Personas”, le entregó al entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, toda esta información, pero no tuvo consecuencias. De la misma manera su discurso en la Tribuna del Congreso y tampoco sus correligionarios la respaldaron.

Rosy Orozco y su esposo, vividores de la religión

Conforme a sus datos biográficos Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida como Rosy Orozco, apellido que tomó de su esposo Lucas Alejandro Orozco Rubio, ambos fundaron en México, la iglesia evangélica “Casa Sobre la Roca, A. C.”

En el 2005, invitada a Washington, D.C. por Concerned Women for America, tuvo su primer acercamiento al tema de trata de personas, donde se comprometió y aceptó el reto de luchar por erradicar la esclavitud nuestro país.

Gracias a su relación con el ex presidente Felipe Calderón, quien se hizo miembro de esa congregación, esta pareja se benefició tanto política como económicamente y tomaron como bandera la trata de personas, principalmente prostitutas, a las que siempre utilizaron.

Una vez que Rosy se involucró en el tema de la trata de personas, estableció un refugio especializado en el cuidado a víctimas. Este fue un desarrollo en conjunto con especialistas y sicólogos, mismo que se convirtió en el modelo único e integral de atención, exclusivo para el cuidado de las sobrevivientes de este delito.

En el 2009, a mitad del sexenio de Calderón, Rosy Orozco fue electa diputada federal y en el 2010 fue Presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas en la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados.

A decir de la ex diputada federal y ahora Senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila, actual presidenta de dicha Comisión de Trata de Personas, Rosy Orozco ha obtenido más de 30 millones de pesos a través de sus fundaciones, una docena de empresas que son a la vez proveedoras de los gobiernos municipales, estatales y federal, además de instituciones educativas.

La Senadora Dávila expuso que la mecánica que utiliza la familia Orozco de la Garza es llevar a víctimas de trata para que expongan sus testimonios. De esa forma logró con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, viajar al Vaticano, “pasando la charola” posteriormente ante empresarios, políticos y agrupaciones, autonombrándose enviada del Papa, según confirmaron fuentes eclesiásticas en México.

Otros viajes que ha hecho son: Dubai, París, Roma, Madrid, Londres, y Los Ángeles, entre otros destinos. Un total de 119 viajes nacionales e internacionales, de ella y varios integrantes de sus fundaciones. En una década.

Asimismo obtiene fuertes recursos es por certificar a gobiernos en su lucha contra la trata de personas. Así lo hizo con el ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte, el difunto de Puebla, Rafael Moreno Valle, y en el estado de México, con Eruviel Ávila., ahora senador. En estas tres entidades se multiplican los asesinatos de mujeres.

El 6 de octubre de 2016 otorgó el premio Hoja en Blanco a Alberto Kibrit, fundador de las empresas Expo Sexo, por los donativos que realizó a sus fundaciones, entre ellas Casa de la Roca.

El dinero hizo que los Orozco de la Garza dejaran atrás las críticas que antes hacían a ese tipo de personajes, sostuvo la legisladora.

Comentó que Rosy Orozco, quien trató de ser senadora bajo las siglas del PAN en 2012 –estuvo en la lista plurinominal– no está afiliada al partido. Sostuvo que ha tratado de encontrar la información sobre el respaldo económico que se le dio durante el sexenio de Calderón, pero no hay cifras.

“He logrado detectar que mientras hay infinidad de organizaciones víctimas de trata de personas, la mayoría de los subsidios son para esta persona”, concluyó.

NUMERALIAS

20 mdp, el valor de uno de los departamentos que se adjudicó Rosy Orozo, el cual pretenden decomisarle

2 años tiene que la diputada federal Adriana Dávila Fernández, denunció el "modus operandi” de Rosy Orozco.

13 mdp en contratos otorgó el SAE a fundaciones contra la trata de personas de Rosy Orozco

16 mdp recibieron las fundaciones de Rosy Orozco en donaciones nacionales e internacionales

2010, año en que políticos cristianos señalaron que Calderón ordenó entregar en comodato a Alejandro Orozco, la residencia del hijo del otrora Señor de los Cielos



Beneficiados por Calderón

-El pastor Alejandro Orozco, quien también fue titular del INAPAM, fue proveedor del gobierno federal a través de la empresa Misión de Carácter

-Alejandro Orozco, esposo de Rosy, ha sido el enlace del gobierno con las Iglesias Cristianas Evangélicas, aprovechando la amistad e influencia que tuvo con Calderón

-Rosy Orozco utilizó una fotografía que se tomó con el Papa Francisco, para hacerse pasar como su representante en México y solicitar recursos para sus fundaciones.