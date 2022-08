Regreso de la NASA a la luna: ¿Cómo y cuándo verlo desde México?

La NASA planea su regreso a la luna luego de varias décadas de haber dejado de lado los viajes espaciales que hicieron tan famosa a esta institución gubernamental debido a que fueron los primeros en llegar a la luna, ahora regresarán con una nueva misión que podrás ver desde México.

Será Artemis I la misión que parta con destino al exterior del planeta, para un viaje sin tripulación, el cual será la antesala de los futuros alunizajes con seres humanos que la empresa planea como el futuro de la misma, donde se intentarán aprovechar al satélite natural.

En una misión que durará algunas semanas y recorrerá millones de kilómetros, para hacer dos órbitas a la luna y obtener la información requerida para que misiones futuras lleguen a la luna con tripulantes humanos a bordo, aunque para eso falta más.

Mientras tanto, la misma NASA dará una cobertura a todos los momentos previos, durante y posteriores al despegue, y en La Verdad Noticias te contamos cómo será, y desde dónde podrás verlo si estás en México, con los horarios del mismo país.

¿Cuándo ver el viaje de la NASA a la luna?

La Nasa volverá a la luna

Si bien hay un día determinado para que este evento suceda, las condiciones del tiempo son las que determinarán si se termina dando este evento en el día planeado, aunque la empresa tiene planeado comenzar desde el día 22 de agosto con transmisiones previas y videos de lo que tratará todo esto.

Pero es el día 29 del mismo mes el que se tiene planeado como el definitivo, será desde las 6:30 AM que el evento dará inicio a través de algunas plataformas en español, debido a que la ventana despegue se abrirá cerca de las 7:33 AM, y a partir de ahí se definirá si el viaje continuará o no.

Te puede interesar: Cohete lunar de la NASA ya está en la plataforma de despegue

¿Dónde ver el viaje de la NASA a la luna?

Varios famosos en el regreso de la NASA a la luna

Todo esto se transmitirá desde el canal de YouTube de la empresa, pero no serán los únicos, puesto que también en Twitter y Facebook se hará una retransmisión del evento en directo, teniendo varios lugares para verlos de manera gratuita.

En la conferencia de prensa estará el presidente de la NASA, quien te contamos hace poco que teme por las intenciones de China en la luna; pero no será el único, pues tendrá con él a Chris Evans, Keke Palmer y varios otros famosos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram